Rechazan la posibilidad de construir un “glamping”

La Secretaría de Turismo de la Nación puso en concesión cinco hectáreas dentro Parque con el objeto de atraer capitales privados nacionales y extranjeros para construir un camping VIP con capacidad para más de 320 plazas.

En plena Patagonia chilena, en medio de la nada, en el Parque Nacional de Torres del Paine, Ecocamp ofrece alojamientos con forma de domo o cúpula.

USHUAIA.- Un programa denominado “Oportunidades Naturales”, presentado por las autoridades de la Secretaría de Turismo de la Nación y la Administración de Parques Nacionales, promueve la inversión privada para la construcción de edificios destinados a alojar a turistas de poder adquisitivo alto dentro de los Parques Nacionales de todo el país.

Concretamente, dentro del Parque Nacional de Tierra del Fuego, se está ofreciendo en las ferias de turismo del país y del exterior, la concesión de 5 hectáreas para construir emprendimientos de “glamping”, una experiencia que combina conceptos modernos, con la nueva vivencia de acampar al aire libre, en excelentes condiciones de confort y bienestar potenciando el contacto con la naturaleza.

Dentro de la información que el Gobierno nacional ofrece a los inversores, la concesión del Parque Nacional Tierra del Fuego estaría ubicada dentro del Camping del Río Pipo. Allí, el concesionario podría construir hasta 16 módulos habitacionales por hectárea, cada uno de entre 20 y 30 m² (para 2 a 4 plazas) y de entre 40 y 50 m² (para 6 a 8 plazas). Teniendo en cuenta que los permisos otorgan la posibilidad de construir hasta 16 módulos por hectárea, el emprendimiento podría albergar más de 320 personas por día.

Las unidades habitaciones deben estar construidas con materiales de la región, estar elevadas del suelo, contar con camas, baños, duchas, provisión de servicios como gas, leña, electricidad, agua y recolección de residuos. Además, debe construirse infraestructura de servicios como espacio de venta y abastecimiento de víveres con espacio gastronómico, depósito de apoyo y guarda de mercadería, espacio de usos múltiples para actividades cubierto; paquete sanitario cubierto; alojamiento para personal y guardia; estacionamiento y agua potable.

Guías de Turismo se oponen

Al hacerse conocida la novedad, la Asociación de Guías de Turismo de Tierra del Fuego, reaccionó inmediatamente e inició una petición a través de la plataforma Change.org dirigida a la Secretaría de Turismo de la Nación y la Administración de Parques Nacionales, a fin de obtener adhesiones que permitan visibilizar esta situación y transmitir su oposición a este proyecto que avanza sobre todos los parques nacionales del país.

“Nuestros recursos patrimoniales se ponen en venta en el mercado como un bien de consumo, frente a la abierta oposición de las comunidades locales, los empresarios y empleados del sector turístico y hasta los trabajadores de la Administración de Parques Nacionales”, señalan los Guías de Turismo fueguinos agrupados en la institución local.

En la petición, que puede firmarse ingresando al sitio Change.org y buscando “No a la mercantilización de los Parques Nacionales de Argentina”; los guías de turismo indican que están en contra de este programa, “porque amenaza los recursos naturales y culturales que los Parques Nacionales protegen y no cuenta con estudios de impacto ambiental. Esto quiere decir que no se evalúa cuánto daño va a hacerle la construcción de estos edificios a la flora, la fauna y el paisaje”.

Asimismo, consideran que el programa “Implica que las zonas concesionadas para la construcción de alojamiento queden en manos de empresas privadas y que sólo puedan ser visitadas por quienes tienen dinero para alojarse en ellas; prioriza el negocio a la conservación; atenta contra la educación ambiental que los Parques promueven; no cuenta con estudios de impacto socio-económico, por lo cual no puede asegurarse que el establecimiento de empresas en los Parques redunde en beneficios para los pobladores locales y se erige en contra de lo que supuestamente promueve: el turismo sustentable”.

ACOSTA MANJARRÉS

“El objeto de los Parques Nacionales no es promover el turismo”

Macarena Acosta Manjarrés, guía de turismo y miembro de la Asociación que impulsa el petitorio, explicó que se enteraron de esta situación días atrás, por un conflicto iniciado en Misiones ante la concesión de un espacio dentro del Parque Nacional Iguazú, para construir un hotel de lujo. Allí se dieron cuenta que había planes para todos los parques nacionales, incluso el de Tierra del Fuego.

“La construcción en sí, ya implica impactos para la flora y para la fauna. Si nos remitimos al objeto de los parques nacionales, no es promover el turismo. El programa oportunidades naturales, tiene que ver con incentivar la actividad privada para construcción de alojamientos”, señaló la profesional.

Acosta Manjarrés sostiene que el emprendimiento “podría promoverse afuera del parque y sería otra la situación. Porque los parques nacionales están protegidos por dos leyes y este proyecto está violando a las dos. Por un lado la Ley de Parques Nacionales que es las 22351 que habla precisamente del uso del espacio y establece que los parques nacionales son áreas que serán mantenidas sin otras alteraciones que las necesarias para asegurar el control, la atención del visitante y la defensa nacional. Y por el otro, la ley de turismo que plantea esta cuestión, que en Argentina se promueve el turismo sustentable y sostenible. No podemos ir sacrificando nuestro patrimonio para el enriquecimiento de un grupo económico”.

También recordó que el Parque Nacional Tierra del Fuego tiene más de 69.000 ha, pero el área de uso público representa menos del 10% de la superficie total del parque. “Meter algo nuevo en un espacio que ya está congestionado implica si o si, restringir el uso a los demás turistas y a los residentes”, acotó con conocimiento de causa.

Según indicó, “hay un petitorio del personal de Administración de Parques Nacionales para que la Secretaría de Turismo vuelva atrás con esta medida que tiene que ver con el criterio de conservación y de uso del espacio. Creemos que nosotros, como trabajadores del turismo tenemos que poner nuestra palabra también”.