Reclamo de vecinos por incidentes

Indagaron a Musaber por los incidentes del fin de semana y los vecinos piden que no sea liberado. Ayer Musaber junto a dos cómplices, fueron trasladados a los tribunales del Campamento YPF donde fueron indagados. A la par de ello vecinos se reunieron para reclamar para que este sujeto no sea liberado por la Justicia.

Los sujetos durante el traslado ayer a la mañana para su indagatoria.

RIO GRANDE.- Abdul Musaber, Alfaro y Ríos fueron conducidos ayer por la mañana a prestar declaración indagatoria ante el juzgado de turno, del juez Raúl Sahade, en los tribunales del Campamento YPF.

Allí representados por el Dr. Gasalla de la defensoría oficial, todos se negaron a declarar y volvieron a su lugar de detención, a la espera de un pedido de excarcelación de la defensa, el cual deberá ser contestado por la fiscal, la Dra. Laura Urquiza.

Musaber es el más complicado ya que se le imputa el robo a un local de calle Colón del que se llevó 1500 pesos que no aparecieron, junto a estos otros dos sujetos que tendrían una responsabilidad menor.

Asimismo Musaber violó un domicilio del pasaje Villegas, donde agredió a una mujer, lugar precisamente en el que esta tarde se darán cita los vecinos para reclamar para que no vuelva a ser liberado.

Una vecina comentó, “acá ya nos robaron los autos a todos, hace dos semanas que no dormimos. Esto va a terminar mal, o este chico mata a alguien o alguien lo va a matar a él”, manifiestan los indignados vecinos de las inmediaciones.

Incluso estos vecinos manifestaron que ayer impidieron el ingreso a un aguantadero de la zona, de otros jóvenes que ya fueron liberados, dado que habían sido detenidos contravencionalmente.

Ayer por la tarde los indignados vecinos acordaron en una reunión que en el transcurso de esta mañana se presentarán ante la Unidad Regional Norte, reclamando que estos sujetos no sean excarcelados.