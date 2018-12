Senadores piden la renuncia del embajador

Malvinas: Senadores exigieron la renuncia del embajador argentino ante el Reino Unido. Entre los que pidieron la renuncia del diplomático estuvieron los representantes fueguinos Julio Catalán Magni y José Ojeda. “Ha cometido un error insalvable” dijo el primero; mientras que el segundo aseguró: “Esto sienta un gravísimo precedente”.

Senador Julio Catalán Magni, uno de los que pidió que Carlos Sersale renuncie como representante argentino ante el Reino Unido.

BUENOS AIRES.- En la sesión de ayer varios fueron los senadores que exigieron la renuncia del embajador argentino ante el Reino Unido, Carlos Sersale, por su “error insalvable” de haber reconocido, en su carácter de diplomático, a las autoridades británicas que usurpan las Islas Malvinas.

El senador Julio Catalán Magni tomó la palabra en la sesión extraordinaria de ayer para expresar: “Quiero repudiar lo que hemos vivido y escuchado estos días relacionado a Malvinas. No se puede cometer este tipo de torpezas con una política de Estado como es el tema Malvinas”, sostuvo el senador fueguino.

“Es muy sensible para todo el pueblo argentino y para nosotros, que somos Capital de Malvinas, no reconocer el legítimo Gobierno de Rosana Bertone como máxima autoridad responsable de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur”, continuó.

“De mi parte, el total repudio hacia esto. Entendamos lo que representa Malvinas para todo el pueblo argentino, seamos cuidadosos sobre cada decisión que se toma y, obviamente, pedirle la renuncia al embajador (Carlos Sersale) que ha cometido un error insalvable”, finalizó Catalán Magni.

En tanto, la senadora nacional por Río Negro Magdalena Odarda, dijo: “Voy a pedir la renuncia del señor embajador Sersale y, en caso de que no renuncie voluntariamente, voy a pedir al Poder Ejecutivo Nacional que lo separe de su cargo por haber incurrido en el grave delito de traición a la patria”.

Por su parte, el senador de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, consideró que “las insólitas y agraviantes declaraciones del embajador Sersale afectan directamente a la Constitución Nacional y menoscaban y agravian a los tres poderes; este cuerpo no lo puede dejar pasar”.

“En su Twitter, Carlos Sersale mencionó al ilegitimo gobierno de Islas Malvinas como las máximas autoridades de las islas. Esto sienta un gravísimo precedente ya que podría conformar la figura técnica de aquiescencia, entendida como reconocimiento tácito”, advirtió, por su parte, el fueguino José Ojeda.

Las disculpas

Tras la polémica que generó su tuit del pasado viernes, Sersale pidió disculpas a través de una carta enviada al canciller Jorge Faurie, en la que aclaró que “las legítimas autoridades de las Islas Malvinas, Georgias y Sadwinch del Sur, y los espacios marítimos circundantes son el Gobierno nacional y el Gobierno de Tierra del Fuego”.

Este martes, la Cámara de Diputados, con impulso del oficialismo y la oposición, lo citó a dar explicaciones.

La polémica se generó el viernes pasado, cuando Sersale publicó un tuit sobre la visita del empresario Eduardo Eurnekian a Malvinas, donde se reunió con Roger Spink, miembro de la Asamblea Legislativa de las islas, y Mark Kent, embajador del Reino Unido en la Argentina.

“Colaboración, agradecimiento y reunión cumbre en Malvinas: Eduardo Eurnekian fue recibido por las máximas autoridades de las islas”, escribió Sersale, quien a los pocos minutos corrigió su mensaje, pero la polémica ya se había generado.