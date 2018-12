RÍO GRANDE.- Bajo el lema “Desconectate de las redes, conéctate con los tuyos”, el concejal y referente de la UCR, Paulino Rossi lanzó una simple campaña que tiene como fin principal establecer un freno en la vorágine cotidiana y apostar al diálogo y las relaciones familiares.

El concejal Paulino Rossi aconseja dejar de lado el uso de las redes sociales durante estas fiestas de fin de año.

En el Spot, Rossi destaca que “las redes sociales son una excelente herramienta para el trabajo, el contacto virtual y el diálogo con vecinos y amigos. Nos permite estar conectados con todos y en todo momento” pero remarca que “esta situación nos lleva a estar pendientes de un móvil las 24 horas del día”.

“Por eso, en estas fiestas, desde el 24 de diciembre al 1 de enero, te invito a que nos desconectemos de todas las redes sociales. Para conectarnos con nuestra familia a veces tenemos que salir del mundo virtual” sentencia el spot.

En este sentido, el Concejal indicó que “la rutina, las preocupaciones y el trabajo desvían nuestra atención de lo que realmente importa, al punto que pasamos más tiempo viendo un teléfono que mirándonos a los ojos”.

Rossi dijo que “la intención es que en estas fiestas compartamos tiempo con los que más queremos que a veces son los que más descuidamos”; dejando un mensaje para las fiestas que se avecinan y remarcando que “en esta Navidad y Año Nuevo demos ese abrazo que no dimos por no llegar tarde a la oficina, el beso a nuestros hijos que se nos pasó por atender el teléfono. El tiempo corre y no vuelve, por eso te invito a que te tomes el fin de año para conectarte con los tuyos, sumate”.

La iniciativa podría replicarse

En diálogo con El Sureño, el concejal Paulino Rossi recordó que esta campaña no es iniciativa suya sino que se desprende de una campaña internacional que está dando muy buenos resultados. “Lo que buscamos es replicar esos mismos resultados en Río Grande y, si se puede replicar en toda la provincia, sería mucho mejor”.

Por otra parte, adelantó que, dependiendo del resultado de esta campaña, “trataremos de impulsarla en cada una de las fiestas que tengan relación con los afectos como lo son el Día del Amigo, el Día del Padre, de la Madre y otros tantos que deben conectarnos nuevamente con nuestros seres queridos”.

Finalmente el Edil de la UCR confió en que “los riograndenses entenderán la importancia de dejar de lado los celulares y las computadoras para prestarle más atención a los familiares y amigos y disfrutar de esos momentos que son únicos e irrepetibles”.