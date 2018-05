Cooperativa Renacer hará una venta especial el 25 de mayo

Se trata de stock de 200 Smart TV de 50″ UHD-4K. La venta se realizará hasta agotar stock, en Perito Moreno 2063, Ushuaia. El mismo cuenta con sistema Android, y acceso a Netflix, YouTube, y cuesta 12000 pesos, que se pueden financiar hasta en 3 cuotas con tarjeta Visa y 6 con Mastercard.

RIO GRANDE.- La presidenta de la Cooperativa Renacer, Mónica Acosta habló en el programa radial Capicua (Ushuaia) sobre los detalles de esta venta que harán mañana, 25 de mayo desde las 9 de la mañana. Acosta recalcó ante todo que en esta venta especial, sólo habrá 200 televisores, que es el stock disponible luego de cumplir con los pedidos de sus clientes.

“Ojala hubiéramos podido tener más cantidad, porque esta vez, tenemos un producto de mejor calidad y prestación tecnológica. Son 50 pulgadas 4K, calculá que un TV común tiene unos 1080 pixeles, este tiene eso multiplicado x 4. Además tiene sistema Android, se puede acceder a Youtube, Netflix, todo. Pero a la vez nosotros lo reconvertimos, con ayuda de estudiantes de arquitectura, para que todo lo que tenga que ver con el arte, la caja, todo sea con fotos de paisajes de Ushuaia”, detalló.

Además, la presidenta de Renacer, admitió que les gustaría hacer otra partida de televisores para llegar a las tres ciudades de la provincia, y a todo el país: “Si bien esta es nuestra tercera crisis, es muy particular. Tanto que parece que no nos quiere dejar disfrutar de este pequeño momento productivo. Porque la verdad que no tenemos garantizada la continuidad laboral el segundo semestre. Nuestros clientes van a esperar a ver que pasa con el mercado, y la preocupación de ver demasiados productos importados. Pero nosotros seguimos apostando, comprando maquinarias, nos seguimos comprometiendo. Vamos comprando maquinaria, estamos pidiendo al banco de la provincia que nos renueve la carpeta para pedir un nuevo empréstito y con ello, poder compara 5500 televisores, para el segundo semestre”, admitió Acosta.

En cuanto a la venta especial, Acosta explicó que se eligió el 25 de mayo para recordar Revolución de mayo: “Nosotros entendemos que fue una gesta patriótica, compuesta por distintos factores, y hoy mas de 200 años seguimos discutiendo la vuelta al fondo, las implicancias. El ajuste al pueblo. Para nosotros defender la industria nacional es defender la soberanía, el arraigo en nuestra provincia, por eso elegimos el 25 de mayo”, expresó.

Finalmente Acosta explicó que todo lo recaudado de esta venta irá a pagar los sueldos de este mes, para contrarrestar los diferimientos en los pagos recibidos: “Hay una cantidad de cosas a nivel económico por las que no nos conviene cambiar esos cheques. Así que esta es una forma de hacernos el efectivo de forma mas inmediata y poder continuar con nuestra vida productiva y cumplir con nuestros proveedores. Son muchas pymes también las que están alrededor de Renacer, desde la logística el transporte, el que prepara los menús, la imprenta que tiene también su personal a cargo”, concluyó.