El fotógrafo del espacio

Terry Virts es estadounidense, astronauta y apasionado de la fotografía. En su última misión, que duró siete meses se enamoró de los paisajes y colores fueguinos. Luego de publicar un libro con las imágenes, ahora Terry está trabajando en un documental, que registrará su interacción con los sitios fotografiados desde el espacio.

RIO GRANDE.- Terry Virts. es astronauta, nació en Florida Estados Unidos, y tuvo la oportunidad de ver el planeta desde una perspectiva muy particular. En 2017, publicó un libro con las 300 páginas, en las que se veían imágenes captadas desde el espacio. Tan entusiasmado quedó Virts con las vistas espaciales, que ahora, emprendió un viaje para recorrer cada una de esas locaciones, interactuar con los paisajes, con la gente y la cultura. Ayer, recorrió junto a su hermana Christina, y un grupo de productores, para hacer las primeras tomas de una serie documental.

Además, Terry, está filmando un documental en el que se registrará la aventura de este viaje que empezó en el espacio. Ayer, Terry estuvo visitando la Estación Astronómica de Río Grande, observaron el cielo, esta vez desde la Tierra, y pudieron también recorrer algo dela ciudad.

“Estamos acá para filmar un nuevo programa de Tv. Estamos filmando lugares que vi, a lo largo del mundo, vamos a ir para visitar y explorar, conocer la gente, comer las comidas típicas, hablar el lenguaje. Tomamos la premisa “Mirando la Tierra desde el Espacio”, y llegamos, exploramos diferentes regiones. Esta es la primera toma que hacemos. Y hoy es el primer día de filmación”, explicó Terry.

En cuanto por qué empezar por esta provincia en particular el astronauta explicó: “Cuando vi Tierra del Fuego desde el espacio, la mayor parte del tiempo era sólo todo blanco, por las nubes. Pero de vez en cuando, había un día claro y ¡era tan hermoso! Ambos océanos (Atlántico y Pacífico) se encuentran ahí. Las montañas con áreas blancas, nevadas; lagos muy muy azules; y algunos mini volcanes que también se pueden ver. Supe que era un lugar que tenía que venir a conocer. Estaba primero en mi lista”

No es la primera vez que Terry se dedica a captar imágenes del planeta. Es de hecho es un gran aficionado a la fotografía. En su libro, “View from Above” (La vista desde arriba) publicado en 2017, Terry relató: “Mi último día en el espacio, bajé a la cúpula, quité el panel y coloqué la cámara en f / 22 [punto focal 22] para obtener un patrón de “explosión estelar”. Tomé una foto gran angular del sol y la borde de la Tierra. Miré la vista previa en la pantalla de la cámara, me di cuenta de que era la mejor foto que había tomado en mi vida”.