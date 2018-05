Acuerdos sobre la pesca en en el Atlántico Sur: “La provincia no fue informada”

El secretario de Asuntos Relativos a Antártida, Islas Malvinas y del Atlántico Sur, Jorge López, aseguró que “la Provincia no fue informada” respecto a los alcances de un posible acuerdo con Gran Bretaña por la pesca circundante a Malvinas y que desconoce oficialmente sobre los alcances de esta reunión. “La Provincia asume la defensa de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas como un principio superior a los intereses sectoriales, como puede ser la pesca”, afirmó.

USHUAIA.- Entre lunes y martes científicos y funcionarios argentinos y británicos se reunirán en Buenos Aires en el marco del Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS), con el que buscan retomar las “actividades de cooperación científica para la conservación de los recursos pesqueros” en la zona.

El objetivo de dicha reunión, se informó, es retomar las actividades de cooperación científica bilateral para la conservación de los recursos pesqueros en el Atlántico Sudoccidental, y se llevará a cabo bajo la fórmula de soberanía acordada en la Declaración Conjunta de Madrid del 1989, y participarán de la misma científicos y funcionarios de la República Argentina y del Reino Unido.

Ante esta escueta información suministrada por la Cancillería Argentina (parte de prensa Nº 190/18) fue consultado el secretario de Asuntos Relativos a Antártida, Islas Malvinas y del Atlántico Sur y sus Espacios Marítimos Circundantes, Jorge López, quien aseguró que “la Provincia no fue informada al respecto y desconoce oficialmente sobre los alcances de esta reunión. Pero la Provincia asume la defensa de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas como un principio superior a los intereses sectoriales, como puede ser la pesca. La Provincia no va a retroceder nunca en la defensa de soberanía sobre nuestro territorio provincial y nacional. Las Malvinas están en el corazón de cada fueguino y de cada argentino”.

Esta Comisión de Pesca surge fruto de los Acuerdos de Madrid I y II suscriptos con el Reino Unido en 1989 y 1990, y que funcionó regularmente hasta el año 2005, donde el Gobierno argentino decidió no dar continuidad a las mismas a partir de acciones unilaterales tomadas por el Reino Unido, en este caso de otorgar licencias de pesca por 25 años desconociendo incluso Resoluciones de Naciones Unidas (Resoluciones 2065 y 41/39 entre otras).

Ante esta decisión del Gobierno nacional de restablecer el funcionamiento de la Comisión de Pesca, y hacerlo sin poner en la mesa de discusión el tema de la soberanía y otros de interés de nuestro país, el secretario López manifestó su disconformidad, agregando que “luego de sancionada la reforma constitucional de 1994 que introduce la cláusula transitoria primera sobre el derecho irrenunciable sobre nuestra islas, y suscripta la Declaración de Ushuaia en 2012 por parte de ambas cámaras del Congreso Nacional que enmarcan el camino del diálogo que debe seguir nuestro país para con el Reino Unido, resulta un desatino volver atrás y enmarcar el diálogo con instrumentos que no dejaron nada positivo en resolver la cuestión de fondo que interesa a la Argentina y solo fortaleció los intereses del Reino Unido” y que ante futuros acuerdos “se debe dar necesaria intervención al Congreso Nacional, como lo estipula la Constitución Nacional”.

López sostuvo, además, que si bien es cierto que las Relaciones Exteriores son competencia exclusiva de la Nación, y que la propia ley de provincialización dispone que la Provincia se debe someter a los acuerdos que la Nación suscriba, reiteró el reclamo de que “la Provincia sea escuchada y forme parte en el tratamiento de la Cuestión Malvinas”.

“La Argentina siempre sostuvo que en la Cuestión Malvinas el dialogo es con el Reino Unido, no admitiendo a terceras partes; pero al parecer en esta oportunidad y según información emanada por parte de los isleños, ellos también formarían parte de estas conversaciones, y en nuestra propia casa a la Provincia que tiene en su jurisdicción a estos territorios, no se la tiene en cuenta” manifestó el Secretario.