Aerolíneas Argentinas lleva incertidumbre al sector turístico

Operadores turísticos de diversas regiones del país coincidieron en la incertidumbre que existe en el sector por los últimos cambios encarados por la empresa Aerolíneas Argentinas.

BUENOS AIRES.- Cambios de reglas, desconocimiento de la actividad turística, falta de respuesta a su canal de ventas, son algunas de las críticas que desde el sector de agencias de viajes realizan a Aerolíneas Argentinas desde que la aerolínea de bandera tomara la decisión de eliminar el pago de comisiones y afirmara no necesitar de las agencias de viajes.

“Estamos frente a un contexto de gran incertidumbre en donde la regla parece ser el cambio de reglas, eliminación de comisiones, fin de los incentivos en cabotaje para la cadena comercial, descuido y desvalorización de destinos, todo esto podría llevar a demorar la inversiones en el sector de la mano de los interrogantes que se plantean frente a una aerolínea nacional que sigue pagando comisiones en el exterior que es, justamente, dónde registra grandes pérdidas y toma decisiones en contra del mercado nacional, siendo que el turismo es uno de los grandes promotores de empleo genuino y desarrollo en nuestro país” señaló Pablo Damerau presidente de FACVE

Por su parte Fabricio di Giambattista, presidente de Faevyt, manifestó: “La decisión va más allá de una empresa, estamos hablando de la principal aerolínea del país, jugador casi único en un mercado federal que tiene como principal canal de venta a las agencias de viajes. En cada rincón de Argentina hay una agencia que ve dificultada la posibilidad de ofrecer un pasaje como servicio turístico porque Aerolíneas sostiene que no le importa remunerar esa prestación, intentando desentenderse de la relación contractual comercial que le compete comercial y legalmente; sosteniendo que no necesita al canal de venta que le vende más del 70% de su oferta de ticketes aéreos. Hoy vemos que los beneficios y metas que hemos conseguidos en forma conjunta respecto del crecimiento turístico en la Argentina, se intentan menospreciar, exponiendo el destrato de las autoridades que no parecen reconocer el camino que realizamos en conjunto, las agencias de viajes junto a los empleados de la aerolínea”

“Lo más preocupante es que Aerolíneas Argentinas no aplica la misma metodología en los viajes al exterior, es decir, reconoce y bonifica la relación comercial con agencias de viajes en otros países, como en Paraguay, pero no en Argentina. Ahí vemos una incoherencia notable entre la política de promoción del turismo denominada revolución turística, y las medidas o decisiones que se toman castigando a las agencias del país que son el principal canal de venta de la compañía aérea”. Margarita Valenti de Viajes Mara de Posadas.

En la Patagonia

La baja de la ruta El Calafate-Ushuaia por falta de rentabilidad abona las distintas voces que hablan de cambio de reglas de juego de la aerolínea de bandera. “En nuestra región Patagonia Sur, estamos a merced de decisiones arbitrarias de Aerolíneas como por ejemplo la baja de vuelos. En Calafate en esta semana se pasó de 8 vuelos a 2, y al bajarse también la conexión con Ushuaia se perdió el circuito del sur casi en su totalidad. Hoy por hoy la única forma que hay para salir de la isla es vía Buenos Aires, es ilógico, necesita esa conexión con la Patagonia porque es un eje turístico fundamental Calafate-Ushuaia-Trelew (para conectar con Puerto Madryn)” señaló Liliana Romeo, vicepresidente de la Región Patagonia Sur de FAEVyT.

Por su parte Carlos Eckhardt, presidente de la Cámara de Turismo de Salta, sostuvo: “Las decisiones y los cambios de reglas de Aerolíneas nos han puesto en una situación de indefensión, frente a una compañía con la que muchos años fuimos socios estratégicos. Nos hemos sentido desplazados sin explicación lógica. En esta nueva política de cielos abiertos y conectividad, es justamente Aerolíneas Argentinas, la que tendría que recapacitar y fortalecer la alianza con las agencias, esa relación que en su momento ayudó a crecer y fomentar el criterio de lo que una aerolínea de bandera significa para los agentes de viajes y para todos los argentinos”.

“Las agencias hemos sido parte del crecimiento y el desarrollo que ha tenido la aerolínea de bandera en estos últimos años, acompañando su mejor desarrollo a través de la generación de ventas y servicios que trabajamos en conjunto. Somos además la mejor posibilidad que tienen los pasajeros y usuarios del transporte aéreo, para acceder a las mejores ofertas de un mercado que debería ser transparente. Claramente la posición de Aerolíneas reporta a la actitud de un monopolio, que afecta la competitividad y labor de cada sector de la actividad turística” señaló Pablo Aperio, gerente de TTS Viajes.