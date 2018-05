Al inaugurar la nueva avenida Perito Moreno Bertone y Vuoto ratificaron el trabajo integral

El intendente Walter Vuoto y la gobernadora Rosana Bertone encabezaron la apertura de la nueva avenida Perito Moreno, tramo de 1400 metros que fue reconstruido con hormigón, obra vial definida por el jefe del Ejecutivo municipal como “la segunda más importante de los últimos 20 años después de la Doble Maipú”.

USHUAIA.- En un acto que compartieron el intendente Walter Vuoto y la gobernadora Rosana Bertone, se procedió a la apertura de la nueva avenida Perito Moreno y además se encendió la nueva luminaria LED que colocó la Dirección Provincial de Energía, en el marco del trabajo integral que llevan adelante la Provincia y el Municipio en distintos sectores de la ciudad.

La nueva traza significará un cambio sustancial en la comunicación vial entre la zona del puerto con el sector del Parque Industrial y los barrios del norte de la ciudad, a partir del ordenamiento y agilización del tránsito, y una importante mejora de la seguridad vial.

Cabe resaltar que la obra se concretó mediante el régimen de iniciativa privada y demandó una inversión de 43,5 millones de pesos.

Contempló el levantamiento de la vieja carpeta asfáltica que se encontraba prácticamente destrozada debido a la falta de mantenimiento de muchos años, el tratamiento y acondicionamiento de suelo y bases, y la repavimentación de 1400 metros de la avenida con hormigón de un espesor de 20 centímetros.

Además, se realizó un ensanchamiento de la traza de 13,5 metros y ahora la Perito Moreno cuenta con dos carriles por mano.

También se construyó una rotonda derivadora a la altura de la calle Vito Dumas, se tendieron cordones e islas separadoras de carriles, se construyeron pluviales, se instaló señalética y se mejoraron las medidas de seguridad.

Paralelamente, el Gobierno provincial colocó nueva luminaria LED a través de la Dirección Provincial de Energía, mientras que la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) concretó trabajos de entubamiento y conexiones.

Por otra parte, se licitó y adjudicó la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo Grande con una inversión de 13 millones de pesos, obra complementaria que realizará Zimentar SRL, empresa que llevó adelante la reconstrucción de Perito Moreno.

Acto de apertura

En el acto de apertura de la nueva avenida Perito Moreno, en el tramo que va de la calle Eva Perón hacia el centro de la ciudad por 1400 metros, el intendente Walter Vuoto manifestó que “hoy es un día especial para todos nosotros porque cuando empezamos a planificar esta obra con mis compañeros, con todo el gabinete, muchos pensaban que estábamos locos, pero no nos quedamos en los lamentos ni con que no teníamos recursos, ni que se debían 400 millones de pesos y no teníamos cuentas corrientes abiertas, sino que nos pusimos a pensar cómo salíamos de esta situación, cómo hacíamos obras para que la ciudad esté cada día más linda y acomodándonos esa cruda realidad”.

Afirmó que “allí entendimos que en este país donde nos toca atravesar una dura realidad, momentos tan complejos económicos, sociales y financieros, lo único que no había que resignar eran los sueños”.

Destacando que “eran los sueños de vivir en una Ushuaia mucho más linda, digna de ser vivida y transitada. Pero nunca pensamos cuando comenzamos que iban a golpearnos tanto las decisiones económicas emanadas del Gobierno nacional y nos pusimos a trabajar en un plan de obras que también era ambicioso e increíble y que pudimos concretar en un 80% esta temporada con más de 160 cuadras intervenidas”.