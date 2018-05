“Al submarino no se lo llevaron los marcianos”, dijo el padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan

El padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra (uno de los tripulantes desaparecido), dijo que hoy solo un buque está buscando al navío y que “pareciera que sólo lo hacen para que el ministro Aguad pueda seguir diciendo que la búsqueda no terminó”.

BUENOS AIRES (NA).- Tras cumplirse seis meses de la desaparición del submarino, Luis Tagliapetra, padre de uno de los tripulantes del “ARA” San Juan, dice que está muy decepcionado porque “la búsqueda es demasiado pasiva”, y cree que “falta voluntad para encontrarlo”.

El padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra, de 27 años, habló con NA y dijo que el cree que “lo que falta es voluntad de encontrarlo, porque un submarino de 2300 toneladas no desaparece de la faz de la tierra, no vuela, ni se lo llevaron los marcianos”.

Además contó que hoy sólo un buque está buscando al navío y que “pareciera que sólo lo hacen para que el ministro Aguad pueda seguir diciendo que la búsqueda no terminó”.

Tagliapetra comentó también que tanto la causa judicial como las audiencias de la Comisión Bicameral avanzan lentamente, y que hoy al ya haberse cumplido seis meses desde aquel 15 de noviembre en que se produjo la última comunicación con la tripulación, “la búsqueda es demasiado pasiva” y que las autoridades a pesar de la información con la que contaban sobre la nave, los mandaron en misión igual.

NA:- ¿Qué información tienen con respecto a lo qué pasó con el “ARA” San Juan?.

LT:- Realmente no sabemos bien que pasó con el submarino, pero gracias a la investigación judicial sabemos que no estaba en condiciones de realizar la misión encomendada, que tenía severas fallas que había que resolver en dique seco, es decir que lo tenían que sacar del agua para poder reparar y que a pesar de ello y del conocimiento que tenían los jefes y el ministro de Defensa se los envió a la misión encomendada igual. También sabemos que tuvieron problemas que eran críticos y que no se les envió apoyo en esa situación y que se perdió la comunicación. Eso es lo que se sabe con certeza. Todo lo demás son hipótesis e incluso especulaciones.

NA:- ¿Cómo avanza la causa judicial de la que es querellante?.

LT:- Lentamente pero firme. Se están tomando distintos testimonios, algunos más valiosos, otros no tanto. Hay numerosa documentación, pero detectamos que falta otra de relevancia y como toda causa judicial va a llevar mucho tiempo.

NA:-¿Participa de las audiencias de la Comisión Bicameral?.

LT:- Sí, participé en todas las audiencias, pero en la última – se presentó a declarar el exjefe de la Armada Argentina Marcelo Srur- se pidió carácter de reservada y no pudimos ingresar hasta que terminó, allí pudimos hacer algunas preguntas pero no tenemos conocimiento de lo que se dijo antes. También expresamos nuestra disconformidad y el presidente de la Bicameral va a evaluar como se van manejar con las siguientes citaciones.

NA:- ¿Hoy quién busca al submarino?

LT:- El “ARA” Sarandí lo está buscando y si bien tiene un sonar para detectar, los contactos que se detecten no pueden ser verificados y eso nos preocupa y mucho. Ayer (viernes) zarpó la corbeta Robinson que seguro va a reemplazar al Sarandí porque están haciendo eso, no queda más de uno en la zona de búsqueda. La Robinson es un buque mas chico y más viejo y con una capacidad de sonar menor y eso nos genera mucha preocupación porque pareciera que sólo lo hacen para que el ministro -Oscar Aguad- pueda seguir diciendo que la búsqueda no terminó. Es una búsqueda demasiado pasiva.

NA:-¿Cree que algún día podrán encontrar al submarino y a la tripulación?.

LT:- Lo que falta es voluntad de encontrarlo, porque un submarino de 2300 toneladas no desaparece de la faz de la tierra, no vuela, ni se lo llevaron los marcianos. Así que si se hace lo que se tiene que hacer va a aparecer. Estos meses son un largo día que me obligaron a encarar está lucha y a no bajar los brazos hasta no encontrarlos y llegar a la verdad.

Comisión Bicameral

El pasado miércoles el exjefe de la Armada Marcelo Srur se presentó ante la Comisión Bicameral que investiga la desaparición del “ARA” San Juan, donde se realizó primero una reunión de carácter reservado para preservar información relacionada con la seguridad nacional, y luego se permitió el ingreso de los familiares de los 44 tripulantes para que le hicieran preguntas.

Allí, Srur ratificó que “si hubiera tenido la información correspondiente de cómo estaba el submarino a mitad de año, no zarpaba”; en referencia al ingreso de agua en el snorkel que se había registrado en julio de 2017.

Denuncia contra el ministro Aguad

Luis Tagliapetra realizó la denuncia contra el ministro de Defensa, Oscar Aguad, en el mes de marzo último y la misma se encuentra en etapa de investigación.

El fiscal y el juez entendieron que la presentación estaba fundamentada, por lo que le dieron curso y ahora el padre de uno de los tripulantes espera que el ministro sea citado a declarar.

Tagliapetra denunció al titular de Defensa por los delitos de “abandono de persona, encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y traición a la patria”, y la causa está siendo investigada por el juez federal Luis Rodríguez.