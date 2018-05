Alerta por dos ataques a mujeres en la vía pública

Un caso ocurrió en la Margen Sur el lunes por la noche y otro el martes a la mañana en la zona céntrica. El más grave de los hechos fue en la Margen Sur en una parada de colectivos donde la mujer fue herida en la cabeza al resistirse, caso por el cual hay un identikit confeccionado. En el segundo hecho la mujer aseguró, “no llevaba nada, no creo haya querido robarme, no me pidió nada”.

RIO GRANDE.- La preocupación social aumenta en relación a presuntos asaltos de índole sexual que sufrieron dos mujeres en distintos puntos de la ciudad, quienes afortunadamente lograron resistirse poniendo en fuga a su asaltante.

Uno de estos casos lo sufrió Mónica de 24 años al salir cerca de las 23:30 del lunes del anexo del CENS 1 que funciona en la escuela 4 de la Margen Sur, dirigiéndose a la parada de colectivos en Yaghan y Yourka.

Allí señaló que este sujeto -vistiendo un camperón- se le abalanzó y ella empezó a forcejear logrando librarse, ante lo cual éste le dio un golpe en la cabeza que le produjo una herida sangrante.

Así se presentó en la comisaría Cuarta a radicar la denuncia, ante la cual se confeccionó un identikit con Policía Científica a fin de lograr dar con el paradero del atacante.

Ante el mismo se pide cautela y solo dar aviso al 101 en caso de una identificación, reclamando a la ciudadanía abstenerse de intervenir a fin de evitar un malentendido con personas que pudieran ser similares.

Ataque céntrico “No creo que haya querido robarme”

El segundo hecho lo sufrió Laura, mamá de una chica de que asiste al colegio Comandante Luis Piedra Buena, quien en la mañana del martes se dirigía al establecimiento a una reunión de padres.

“Iba por calle Colón y ya había cruzado el pasaje Urquiza, a media cuadra del colegio, y veo una sombra desde atrás que sale del pasaje. Era una persona que me quiso agarrar, cuando me vuelve a agarrar empiezo a gritar, y se le resbalan las manos de mi campera y logro soltarme”, refirió.

“Se tapaba la cara y me intentaba agarrar y cuando grito me soltó, fue un segundo pero fue terrible”, dijo, agregando “estaba oscuro y salió corriendo hacia el pasaje, yo en mi desesperación y susto salí corriendo para el otro lado y me encontró una chica que me vio asustada”.

“En la puerta de la escuela llamamos a la Policía y contamos lo sucedido”, dijo, agregando que no fue el primer episodio sufrido ya que su hija en abril sufrió un incidente en calle Fagnano donde dos sujetos la invitaron a subirse a un automóvil, al que identificó parcialmente ya que al acercarse huyeron a toda velocidad.

La mujer refirió “no llevaba cartera y el celular lo tenía en el bolsillo, no llevaba nada, no creo haya querido robarme, no me pidió nada. Es más, creo que me pudo confundir con una alumna del colegio”, dijo dado el abrigo que llevaba por el frío.

En estos casos la brigada de Delitos Complejos de la Policía trabaja con el relevamiento de cámaras y testigos en ambas zonas.