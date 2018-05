Armonías: historias, poesía y sentimiento fueguino

Jorge Luis Zárate, es escritor, nacido en Río Grande. El sábado presentó ‘Armonías’, su cuarto libro en el stand provincial de la Feria del Libro de Buenos Aires. En Armonías, Zárate combina historias, poesía, filosofía de vida y la añoranza por su tierra natal, que es siempre una de sus musas más recurrentes.

RIO GRANDE.- Armonías es el cuarto libro publicado por Jorge Luis Zárate. La obra está integrada por una parte narrativa, con cuentos breves; y una parte poética.

Zárate publicó su primer en 2012. Es una obra de teatro que se llama ‘Engaños de Octubre’. Entre otros, recibió la crítica del periodista Víctor Hugo Morales: “dijo que era una muy buena obra de teatro, que estaba muy bien escrita y relatada. La verdad que fue una alegría, yo le llevé el libro, y a la semana ya lo había leído, y lo criticó en vivo en su programa. Y la verdad que eso me alentó un montón, a superar la inseguridad que uno tiene cuando empieza a escribir, pensando si gustará o no”

Una de las cosas que más presente está para Jorge Luis es su sentimiento como fueguino. Nació en Río Grande, en 1988. Asistió a la primaria a la Escuela n°2, y comenzó el secundario en el JIF. A sus 15 años sus padres, decidieron mudarse a la ciudad de La Plata, y allí terminó los últimos años del secundario. Estudió periodismo deportivo, y a la vez, comenzó a tener sus primeras experiencias como escritos: “Y ahí fue que empecé a escribir algunas poesías y eso, pero no como algo a lo que me iba a dedicar. En realidad, lo hacía porque me empezó a gustar, así que seguí. Cuando vi que a la gente le gustaba me animé a ir escribiendo algunos cuentos, y después surgió la idea hacer una obra de teatro”, contó Zárate.

El año pasado en la ciudad de La Plata, se hicieron algunas reuniones con artistas fueguinos en la Casa de la Provincia. Zárate presentó sus libros y le propusieron tener un espacio en la Feria. Así que se incorporó al stand de Tierra del Fuego.

La presentación

Por ahora todos los libros de Jorge Luis se pueden conseguir: “Aunque estoy pensando en hacer segundas ediciones porque ya me estoy quedando corto de ejemplares”, dijo con entusiasmo.

Y agregó: “Para la publicación de Armonías, decidí hacer todo a través de una imprenta, y yo encargarme de todo lo que es la distribución del libro. Pero también se consiguen en el Rincón del Libro Fueguino, en Tolhuin. O a través de mi página de Facebook. Me contactan y acordamos la entrega.

Para comentar un poco acerca de sus obras, Zárate prefirió usar las palabras de quienes lo leyeron, y dieron su opinión: “Y algo que me dicen es que son textos muy reflexivos, como que dejan una enseñanza. En uno de los cuentos, que habla acerca del dolor o situaciones de la vida que llegan y no las podemos controlar, que está situado en El Monumento de Malvinas, Una lectora me dijo que le había encantado el libro porque encontró muchas verdades acerca de lo que es el amor, la amistad. O cosas como reflexionar sobre Dios y el lugar que le damos en nuestra vida. Pero para explicarlo de alguna manera, son metáforas de lo presente pero también de lo eterno”, expresó.

“Es el primer libro que sitúo en Río Grande. Siempre con la idea de dejar alguna enseñanza, es medio filosófico, poético. Me gusta mucho buscar decir las cosas de la manera más apropiada posible”, agregó el autor.

Además, aseguró que quedan sin publicar aún muchos textos inspirados en la provincia de Tierra del Fuego: “Desde el 2016 que no voy a Río Grande. Pero es el lugar de mi nacimiento, algo que no te olvidás. Yo viví toda mi infancia y parte de mi adolescencia, allá así que es como estoy siempre extrañando. Tengo un montón de poesías, en las que hablo de Tierra del Fuego, de la historia, de los pueblos originarios. Aunque no tuve oportunidad de publicarlo todavía, creo que es un tema del que hay que tener memoria”, recalcó.

Actualmente, hay dos proyectos presentados para declarar la obra de Jorge Luis de interés cultural, en el Concejo Deliberante de La Plata, y en el Congreso de la Nación.