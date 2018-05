ATE Protestó en la oficina del Ministerio de Educación

Por tercer semana consecutiva ATE continúa con las protestas en edificios púbicos. En esta ocasión se congregaron en la oficina administrativa ubicada sobre calle Thorne, al lado del Colegio René Favaloro.

RIO GRANDE.- ATE protestó en las oficinas conocidas como la Gamela, sobre calle Thorne. Los reclamos incluyen la recomposición salarial, y las condiciones de trabajo en varios edificios estatales.

“Estamos en la Gamela porque acá se concentra casi todo el sistema administrativo de los compañeros de la docencia, y otras áreas. También, el reclamo es por las denuncias llevadas hace seis meses, porque entendemos que no están cumpliendo la Ley de Seguridad, Higiene y Riesgos de Trabajo en este sector”, dijo Marcelo Córdoba dirigente de ATE.

En cuanto al decreto que establece que las vacaciones de invierno serán sólo para los trabajadores que no hayan adherido a paros, o tomado licencias especiales, Córdoba dijo que no es la principal preocupación por el momento: “no es la preocupación de nosotros en este momento, lo que nos preocupa es que el salario no alcanza, que el tarifazo, la suba del petróleo, y todo lo que ya sabemos, va a parar al bolsillo del trabajador. Diez días Más, diez días menos de licencia, es algo que no se compara con lo que está apreciando en los hogares de algunos trabajadores que no les alcanza para cubrir las necesidades básicas”.

Y agregó: “Esto es echarle más leña al fuego en estos momentos, creo que no era oportuno. Nosotros no lo hemos analizado porque para nosotros la preocupación es otra. Cuando las necesidades en un hogar se empiezan a sentir, no hay ninguna otra cuestión que no sea la protesta”.

La protesta se programó hasta el mediodía. Luego de los cual, ATE convocaría a todos los sectores, para decidir en congreso provincial, las medidas a tomar si la situación no cambia.

Córdoba también recalcó que es indispensable que haya un ofrecimiento de gobierno para poder entrar en debate y discusión, ya que proponer un techo del 15% de aumento, pero cuando haya plata, no es una propuesta suficiente.