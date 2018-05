Bertone entregó 7 camionetas 0Km a choferes de Gobierno

Los siete choferes son contratados y prestan servicio al Gobierno de la Provincia y, gracias a esta nueva contratación a tres años, pudieron acceder a la compra de nuevos vehículos.

RÍO GRANDE.- La gobernadora Rosana Bertone entregó el miércoles en Río Grande siete camionetas 0Km marca Hyundai H-1, a siete choferes de la ciudad. Esto se pudo llevar a cabo gracias a los contratos de tres años que la mandataria otorgó a los mismos y, a raíz de ello, pudieron utilizar una línea de inversión que otorgó el Banco de Tierra del Fuego.

Junto a la mandataria estuvieron presentes el presidente del Banco de Tierra del Fuego, Miguel Ángel Pesce; el vicepresidente del BTF, Gabriel Clementino; el gerente de dicha entidad sucursal Chacra II, Oscar Garde, y los siete choferes que recibieron sus nuevos vehículos.

Al respecto, el presidente del BTF, Miguel Ángel Pesce, comentó que “el Banco de Tierra del Fuego tiene una línea de inversión productiva y, por iniciativa de la gobernadora Rosana Bertone, cuando se firmaron los contratos con los choferes de gobierno que permitieron que tengan un contrato a más largo plazo y poder endeudarse, el Banco habilitó esa línea para la compra de vehículos nuevos”.

En tal sentido, Pesce mencionó que “en Río Grande, a través de la sucursal Chacra II, pudimos implementar este préstamo con siete choferes y hoy estamos festejando que ya tienen sus camionetas”.

“Se prestaron $5 millones 400 mil pesos, la tasa fue del 17%” indicó el Presidente del BTF, quien agregó que “estas son las alegrías que uno tiene dentro de una gestión que se preocupa por la producción y por la gente”.

Además, manifestó que “esto mejora la seguridad pública porque que haya vehículos nuevos y con nueva tecnología, ayuda a que la seguridad en la vía pública sea mayor así que estamos muy contentos”.

Los choferes de gobierno que renovaron sus contratos y que cuentan con vehículo nuevo son Luis Costarello, Juan Carlos Pérez, Osvaldo Abrego, Eduardo Donelli, Norberto Pérez, Mario Cárdenas y Mauricio Ramos.

Por su parte, Luis Costarello, uno de los choferes beneficiados, expresó que “estamos muy felices porque junto a mis compañeros venimos trabajando hace 25 años como choferes en el gobierno y nunca nos tuvieron en cuenta”.

“Cuando Rosana se postulaba, en reuniones con ella, hablábamos de que no nos podíamos endeudar porque siempre teníamos contratos de un año, y ella nos dijo que si era gobernadora nos iba a ayudar” recordó.

Además, Costarello señaló que “se ha renovado un parque de vehículos que eran del 2006”, y agregó que “para nosotros es un día muy feliz, somos personas grandes, valoramos mucho esto y nos incentiva a seguir trabajando día a día”.

“Agradecemos que la gobernadora Bertone haya no solo cumplido con su palabra, sino que sea ella misma quien nos entregó estos vehículos nuevos” expresó el trabajador.

Por último, valoró “la renovación de tres años de trabajo porque nos da una tranquilidad a todas nuestras familias, nosotros antes no existíamos, porque no nos tenían en cuenta y hoy Rosana Bertone nos volvió a valorar como trabajadores”.