Bertone: “No le quiero mentir a la gente”

La Gobernadora Rosana Bertone habló acerca de la propuesta salarial, y dijo que quiere llegar a un acuerdo que se pueda cumplir. además destacó que hasta ahora las mesas de negociación han existosas, y recordó que los empleados del estado provincial son 17 mil.

RIO GRANDE.- En un día de paro docente, y a la espera de la reunión paritaria con los empleados estatales, la gobernadora Rosana Bertone recalcó que se vive una época difícil, y que el Gobierno no va a prometer algo que no se pueda cumplir.

“Nosotros la dificultad que tenemos la hemos planteado desde el primer día. Nadie la desconoce, ni los sindicatos ni los trabajadores. Vamos a hacer propuestas que podamos cumplir. Porque no vamos a hacer una propuesta que al mes que viene no podamos pagar los sueldos, o que tengamos que pagar los sueldos en dos veces. Mi objetivo como gobernadora es en primer lugar, decir la verdad”, recalcó Bertone en declaraciones hechas a FM Aire Libre.

Además, la mandataria destacó que son muchos los trabajadores de los niveles más bajos de la administración central, o de áreas como salud, que no tienen un salario acorde a la realidad actual: “Vamos a tratar de ver todo el esfuerzo que podemos hacer, que no es todo lo que quisiéramos. Vivimos un momento difícil. Hay provincias que piden asistencia financiera para pagar todos los meses, y por esa asistencia se cobra un interés muy importante”, dijo.

Y agregó que no le gusta hacer que la gente la pase mal, y que intenta en todo momento pensar qué se puede aportar: “No soy un apersona que se está quejando, criticando a otros, me pagan por el trabajo que hago, y ya soy agradecida por eso. Y soy agradecida a las posibilidades que me da el pueblo fueguino. No les quiero mentir como les han mentido hasta ahora. Yo no tengo dos mil trabajadores, el Estado provincial tiene 17 mil trabajadores”, insitió.