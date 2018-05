Camioneros pedirá una recomposición salarial del 27%

El Secretario de Prensa del Sindicato de Camioneros en Tierra del Fuego explicó que el porcentaje de aumento salarial que se reclamará ascenderá al 27%. Este cálculo surge respecto de la devaluación del poder adquisitivo que sufren los trabajadores.

RIO GRANDE.- Al aproximarse el inicio de las negociaciones paritarias que se se llevarán adelante el 1 de junio, desde el Sindicato de Camioneros adelantaron que pedirán una recomposición salarial con un mínimo de un 27%. Así lo aseguró el secretario de Prensa de la organización a nivel provincial, Guillermo Vargas.

En dialogo con El Sureño señaló que “nuestro compañero Pedro Velázquez informó que en una documentación presentada por la Federación de Camioneros se explica el detalle del por qué se pide un 27% de recomposición salarial para los trabajadores del sector. “Nosotros hemos realizado un informe en el que 44,5% es el aumento para no perder ni ganar. Si hay que hacer un esfuerzo entre todos, el mínimo es un 27%; no hay manera de negociar un número menor”, recalcó Vargas.

En este contexto, cabe recordar que en 2017 Camioneros cerró la pauta salarial en un 24% de aumento a lo que se sumó el bono navideño. En ese total, se logró llegar a a un 35% de aumento.

“No hemos subido, pero nos hemos mantenido. Pedro Velázquez que participa de la comisión de paritarias, ha hecho el informe en el que se indica cuál debería ser el monto a negociar, y hablamos de un 44,5 %. Lo básico es un 27%, así mantenemos la misma cobertura del aumento generado el año pasado”, explicó el Secretario de Prensa.

Recordó además que esta semana el dólar trepó de 20 al 25 y 30% de aumento en su cotización, lo que produjo automáticamente una devaluación de un 24% para el sueldo del trabajador. “Si en 7 días perdimos el valor de la plata que se cobra, cómo vamos a firmar un 15%, si en siete días el país dio un vuelco de esta manera. El pedido representa un aumento de 12 puntos superiores a lo poco creíble de la pauta del 15% por la cual varios gremios oficialistas ya firmaron. Ahora, el Gobierno nacional reconoció que quedó corto el acuerdo que firmaron con los gremios oficialistas”.

Por otra parte, Guillermo Vargas agregó que el sector al que pertenece, no hará análisis relacionados a la cláusula gatillo debido a la incertidumbre económica presente. “No sabemos cómo va a estar el país la semana que viene. Nosotros aguardamos que los empresarios hagan una primera oferta, con sintonía al Gobierno nacional. Pero para nosotros, el 27% es el mínimo y, si sube el desfasaje económico, lo vamos a analizar en una próxima reunión”.

Finalmente defendió a sus representados al considerar que “no puede el trabajador dejar de percibir o pagar los platos rotos de los malos manejos políticos. El empresario no pierde, y sigue ganando. El sector político no pierde, el Gobierno nacional no va a perder. Los que seguimos pagando los platos rotos somos los trabajadores con los impuestos de los argentinos”.