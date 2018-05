Con alto acatamiento se llevó adelante el paro docente en la provincia

Docentes fueguinos realizaron ayer una medida de fuerza de 24 horas en reclamo de una mejora salarial y por el pago a trabajadores que todavía no cobraron sus salarios. En Ushuaia aseguran que el acatamiento superó el 80%.

RÍO GRANDE.- En el marco de la jornada de paro de 24 horas del sector docente, Verónica Andino, secretaria General de SUTEF Río Grande, lamentó que el Ministerio de Educación haya resuelto cerrar las puertas de la delegación de Río Grande ante la medida de fuerza y posibles manifestaciones. “Es lamentable que cierren el Ministerio de Educación porque saben que vamos a pedir respuestas” dijo ayer.

“No es la primera vez que vamos al Ministerio de Educación, estuvimos yendo por lo que es la falta de pago a muchos docentes, que el ministro había dicho que no tenían conocimiento; hoy -por ayer- van a ir al Ministerio esos docentes que no han cobrado sus haberes dentro de muchos otros, ellos iban a ir para decir acá estamos, este es mi número de legajo, por qué no me cargan, qué se puede hacer”, expresó.

En este sentido agregó que “tenemos alrededor de 65 docentes registrados que no han cobrado, con número de legajo y cuál es el cargo que no le pagaron, y miren cómo responden, después hablan de la disponibilidad del Ministerio de Educación para solucionar estos problemas, no hay ninguna posibilidad si ellos cierran las puertas”.

Y señaló que “si a los docentes les van a descontar el día de paro, me gustaría saber si los trabajadores del Ministerio de Educación también van a correr la misma suerte, porque si no parece que a unos les descuentan y a otros no, deberían dar explicaciones de cuál es la situación hoy de los trabajadores del Ministerio de Educación”.

Respecto al acatamiento a la medida de fuerza la dirigente señaló que “es altísimo, hay escuelas cerradas, nosotros adelantábamos esto, es una medida que se viene adelantando hace dos semanas, que obviamente ha salido de las asambleas en las escuelas, por eso hoy llevamos adelante esta medida, porque la situación es insostenible”.

Asimismo señaló que se sumaron a la medida de fuerza trabajadores de la educación privada. “Hemos recibido consultas de muchísimos trabajadores de la educación privada, el SADOP ha adherido y a nosotros nos alegra eso porque la situación lo amerita, estamos en el quinto mes del año, no hay discusión salarial, hay trabajadores a los que no se les paga”, expresó Andino.

En Ushuaia la convocatoria de docentes y movilización comenzó a las once de la mañana en la Escuela 1 sobre avenida Maipú que se concentró en Casa de Gobierno.

Respecto al acatamiento se informó desde el sindicato docente que superó el 80% en la capital provincial, mientras que las puertas del Ministerio de Educación permanecieron abiertas en la capital de la provincia.