Concejales y ruralistas coincidieron en que no se aplican normativas para el control de perros sueltos

Los concejales Alejandro Nogar y Raúl von der Thusen mantuvieron un encuentro con integrantes de la comisión directiva de la Asociación Rural de Tierra del Fuego. En el encuentro coincidieron sobre la falta de cumplimiento de la ordenanza para el control canino, en base a la emergencia declarada en el 2012.

RIO GRANDE.- Integrantes de la comisión directiva de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, recibieron en la sede de la Oveja Negra al presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Nogar y al concejal del Partido Verde, Rául von der Thusen; para analizar el problema de los perros asilvestrados.

Al término de la reunión Von der Thusen se quejó de la falta de cumplimiento del Municipio de normativas que están vigentes para el control de la población canina en la ciudad.

El edil del partido Verde manifestó que, “a mi entender, no se están cumpliendo las metas que fueron aprobadas por este Concejo en el año 2016, en el proyecto impulsado por la concejal (Laura) Colazo, donde se planteó que entre el 2016 al 2021 se pueda llegar a controlar la producción canina que hoy existe en la ciudad”

Agregó que “esto se ha salido de las manos”, explicando que “no solo no se ha reducido la población canina sino que tampoco se ha podido contener” la existente, lo que significa que “el Municipio no está cumpliendo con la normativa vigente para poder hacer este control”.

Además, criticó que desde el Municipio se le exija al vecino el tener que pagar el chipeado del animal al momento de tener que ser castrado, subrayando que “esa medida termina siendo más una recaudación que un verdadero control de la población canina”. Al respecto, indicó que presentó un proyecto para que se suspenda esa exigencia por un plazo de 90 días.

Raúl von der Thusen también especificó algunas estadísticas respecto a la cantidad de animales sueltos, indicando que en la zona rural la población llegaría a los doce mil animales y en la ciudad 45 mil canes.

Por último, el edil del bloque del Partido Verde dijo que impulsará un pedido de informes al Departamento Ejecutivo Municipal “para ver de qué manera están aplicando las herramientas que les brindamos desde el Concejo, a través de la ordenanza del 2016, para ver si se va cumpliendo o no la meta establecida”.

Desde el campo

El titular de la Sociedad Rural, Fernando Gliubich, expresó que “seguimos, no con preocupación, pero sí con atención, cómo se viene dirimiendo la problemática de los perros sueltos en la ciudad de Río Grande”.

Sostuvo que “es evidente que a raíz de la cantidad de perros sueltos en la ciudad y con los índices que siguen afectando tanto a la población como a la producción primaria en la provincia, no digo que no está bien lo que se está haciendo, pero es evidente que no es suficiente”

Gliubich concluyó diciendo que “sabemos que hay algunas normativas a las que no se les está dando cumplimiento, por lo tanto la idea es tratar de mantener una reunión con el Ejecutivo Municipal, acercarnos y ponernos a disposición”.

El presidente de la entidad que nuclea a los estancieros estuvo acompañado por otros dos integrantes de la comisión directiva de la Asociación: Silvia Martínez y Sebastián Cabezas.

LAGUNA SECA

Concejales y ruralistas también abordaron la situación de la Laguna Seca que existe en terrenos de la estancia María Behety y sobre lo cual se analizan algunas alternativas para morigerar el grave impacto que produce la tormenta de polvo cuando hay jornadas de intensos vientos.

El presidente de la Asociación Rural, Fernando Gliubich, manifestó que “consultamos los proyectos que están en agenda, viendo que esta problemática afecta a los barrios que se encuentran en las cercanías, queremos ser parte de la discusión, y los ediles nos han manifestado que hay en marcha diferentes proyectos”.