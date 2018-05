Darío Weiss admitió que se acostó desnudo con una menor pero aseguró que no hizo nada

USHUAIA.- Con restricción al público, los jueces Rodolfo Bembihy Videla, Alejandro Pagano Zavalía y Maximiliano García Arpón, comenzaron ayer a juzgar a Héctor Darío “El Gringo” Weiss, el empresario acusado de haber abusado -años atrás- de una nena de 8 años y de otra de 12 en dos hechos diferentes. Está acusado de abuso sexual cometido en contra de una de las menores y de estupro en contra de otra.

Weiss accedió ayer a prestar declaración indagatoria y contó que contra la menor de 8 años nunca abusó y dijo ante el Tribunal no saber por qué realizó tales afirmaciones. En cuanto a la menor de 12 años, sí dijo que en una oportunidad, cuando su madre se había ido a trabajar, se apersonó en el departamento en el que vivía la niña y que se acostó desnudo con ella. No obstante aseguró que no mantuvo relaciones sexuales.

El empresario está acusado del delito de abuso sexual simple reiterado en un número indeterminado de veces, respecto a una de las menores; y con relación a otra menor, el delito de abuso sexual simple reiterado -en un número indeterminado de veces- y estupro, todo ello en concurso real entre sí.

Por su parte, ayer declararon los padres de las dos nenas. Según indicaron fuentes judiciales los relatos fueron desgarradores, y en algún momento la audiencia tuvo momentos de mucha tensión debido a que la mamá de una de las niñas se quebró entre lágrimas al contar cómo Weiss fue ganando confianza con la familia para luego cometer el aberrante hecho.

Durante la presente jornada declararán los peritos psicólogos y además se espera el testimonio de algún otro conocido de las familias. El imputado se mantuvo en todo momento sentado en la sala tras prestar declaración indagatoria.

Cabe destacar que tras el apartamiento del fiscal Arias, ayer mantuvo la acusación el fiscal Eduardo Urquiza quien estuvo sentado junto al jefe de Fiscales, el doctor Oscar Luján Fappiano.

El hecho aberrante

El empresario conocido en Tierra del Fuego como “El Gringo” Weiss, tiene 47 años y es dueño de una concesionaria de autos y de una distribuidora de bebidas. Fue considerado por la jueza María Cristina Barrionuevo, al momento de procesarlo, presunto responsable del abuso sexual reiterado y estupro cometido contra una niña de 12 años y otra que tenía 8 años

La jueza dio por demostrado que Weiss sedujo y mantuvo una relación sentimental durante seis meses con la menor de 12 años, a quien manoseó en reiteradas ocasiones y con la que finalmente tuvo relaciones sexuales hasta que la chica pudo dar cuenta de lo que estaba ocurriendo y su madre realizó la denuncia penal, según consideró Barrionuevo el año pasado.

A su vez, la investigación sumó evidencias para procesarlo por los “reiterados tocamientos” que le habría proferido a una niña desde los 8 años, y hasta que cumplió 11 o 12 años, en un hecho que salió a la luz cuando la menor, ya con 13 años de edad, logró contar lo que le había ocurrido a una profesora del colegio que tomó intervención en el caso y posibilitó que los padres radicaran la denuncia.

Asimismo en la causa de instrucción se constató que Weiss “se aprovechó de la inmadurez emocional” de la adolescente y “aunque parezca irreal en los tiempos que corren”, usaba la excusa de invitarla con caramelos para que concurriera a su oficina comercial, aprovechándose también de la relación de amistad que tenían ambas familias”, dijo la jueza.