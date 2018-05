Día de acción para los gremios estatales

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina se movilizó al Ministerio de Educación y con posterioridad, marchó al IPES Paulo Freire. La Asociación Trabajadores del Estado protestó en reclamo de una oferta salarial. Marcelo Córdoba admitió que “hoy, ningún aumento salarial va a resolver el problema económico y financiero de los trabajadores”.

RIO GRANDE.- La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) concretó ayer por la mañana sendas manifestaciones y protestas en edificios públicos, previo a la reapertura de la discusión salarial en paritarias.

El frío y la escarcha no impidieron que los trabajadores coparan las calles de la ciudad, visibilizando así múltiples razones para la protesta: por el lado de ATE la reapertura de paritarias y por el lado de SUTEF, el reclamo por los docentes que aún no percibieron sus salarios y las recientes exoneraciones de dos miembros del gremio, confirmadas por las propias autoridades del sindicato.

ATE concentró sus fuerzas en la calle Obligado, frente al Ministerio de Trabajo, donde se realizaron ayer dos reuniones de paritarias para el escalafón seco y húmedo. Allí congregó a unos 200 trabajadores que a fuerza de bombos y redoblantes reclamaron una pronta recomposición salarial.

Por su parte, SUTEF dividió las protestas en dos sectores de la ciudad. Primero acudieron al Ministerio de Educación para presentar un nuevo listado de docentes que aún no percibieron sus salarios y cuyo número ya asciende a más de 200 en toda la provincia. Luego se movilizaron hasta el Instituto Provincial de Educación Superior (IPES) ‘Paulo Freire’ para protestar por el apartamiento de las autoridades de esa casa de estudios en Ushuaia.

“Ningún aumento alcanza”

Previo al ingreso a paritarias, el secretario general de ATE Río Grande, Marcelo Córdoba, precisó que “hoy, ningún aumento salarial va a resolver el problema económico y financiero de los trabajadores”.

En ese sentido, amplió que “el salario está por el piso y hay necesidades que se están viendo claramente en cada hogar, más el proceso inflacionario que se eleva por las nubes todos los días, no alcanza el aumento salarial que consigamos”.

Consultado por posibles contactos extraoficiales para conocer alguna propuesta formal, Marcelo Córdoba admitió que “como nunca, ha sido hermético el Poder Ejecutivo hasta el día de la fecha. Esperemos que la estrategia del Gobierno sea positiva”.

“Nosotros hemos sido hasta cuestionados por ser moderados, porque entendemos que hay una crisis y un plan económico nacional que le quita autonomía a las provincias y a los municipios. De ninguna manera desconocemos que hay una situación difícil en la provincia y no vamos a entrar en ninguna provocación porque tenemos mucha responsabilidad sobre nuestros compañeros”, precisó ante la consulta sobre las acciones que podrían encabezar si no hay una pronta oferta salarial.

Sin embargo, reconoció que “los salarios están al límite, ya no alcanzan y el Gobierno debe tomar decisiones políticas para paliar la situación crítica de los trabajadores, que se profundiza por el plan económico nacional”.

Finalmente, y requerido respecto de la falta de unidad en el reclamo, Marcelo Córdoba señaló que “nosotros no vamos a esperar nada de ningún otro sindicato, porque hay sindicatos camuflados que son prestamistas, endeudan a sus trabajadores y ofrecen créditos para tenerlos cautivos. Se hacen llamar sindicatos y no conocen la calle. Son mutuales que hacen endeudar a sus trabajadores y no los invitan a luchar dignamente”.

“Oferta concreta”

Por su parte, la secretaria general del SUTEF Río Grande, Verónica Andino, admitió que “estamos viviendo épocas muy difíciles, el recorte está organizado y planificado y empieza por la educación de todos los argentinos. Hoy se discuten reformas en todo el país y la provincia ya implementó esas reformas al inicio de la gestión de Rosana Bertone”.

“Nosotros tenemos convocatoria para mañana (por hoy). Obviamente que la exigencia es que el Gobierno lleve una propuesta, que haya una propuesta seria para la recomposición salarial. Ya hubo cuatro convocatorias y en ninguna hubo oferta salarial”, recordó la dirigente sindical.

En ese sentido, precisó que “si no hay oferta, vamos a discutirlo con los compañeros. Lo que exigimos es que haya una propuesta concreta de recomposición salarial porque esto ya es insostenible, sumado a que en el ámbito de la educación tenemos a más de 200 trabajadores que aún no han cobrado sus sueldos”

Para cerrar, y sobre esa cuestión en especial, Verónica Andino precisó que “acá se contrataron trabajadores y se les dijo que el pago de sus salarios está bajo análisis. Eso es un fraude, vos no poder contratar a un trabajador y decirle que no le vas a pagar porque estás analizando cuánto y cómo le tenes que pagar”.

CUARTO INTERMEDIO: La negociación en paritarias para los escalafones seco y húmedo no tuvo mayores avances y se determinó pasar a cuarto intermedio hasta el miércoles de la próxima semana donde se espera una oferta formal por parte de Gobierno.

La negociación no arrojó mayores novedades y los emisarios del Gobierno volvieron a reiterar que el Ejecutivo provincial no está en condiciones de otorgar un aumento salarial en lo inmediato y que, tal como mencionó la gobernadora Rosana Bertone a través de los medios, no se acordarán aumentos que pongan en riesgo el pago de salarios en tiempo y forma.

Ante esa situación, las partes acordaron volver a reunirse la semana que viene con la esperanza de que haya, finalmente, una oferta que los gremios puedan discutir con las bases. Mientras, está previsto que hoy desde las 11:00 se produzca la reapertura de la negociación con el sector docente; aunque las presunciones indican que volverán a marcharse de la paritaria sin oferta formal.