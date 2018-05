Docentes: “Es como si no existiéramos”

Enrique Bernard, uno de los docentes que no cobra desde febrero, manifestó que aún no tiene respuesta ni fecha estimada de cobro. Además, desde SUTEF denunciaron la situación de inestabilidad laboral, y las amenazas con descuentos para quienes realizan retención de servicios.

RIO GRANDE.- Esta mañana un grupo de docentes, junto representantes de SUTEF se acercó a la sede del Ministerio de Educación de la Provincia para buscar una respuesta a la situación de no cobro de su sueldo. Además, llevaron el listado con más de 90 trabajadores que no cobran desde febrero, y otros que tomaron horas y cargos en abril, de los que aún no se tiene idea, cuando cobrarán el sueldo.

Enrique Bernard, es de los talleristas enmarcados dentro de la educación no formal, que desde hace seis meses no cobra. Bernard, recalcó que los docentes del sector además de no cobrar desde febrero, se encuentran en una situación de gran inestabilidad laboral: “Tenemos muchos compañeros que desde el mes de febrero no cobran. Pero estamos viviendo un clima de inestabilidad desde hace varios años. Cada 31 de diciembre se dan de baja las horas de los talleres, para después usarlas políticamente y darles de alta cuando ellos creen. Es un manoseo contante que viene de años, no es algo coyuntural de este 2018. Siendo que nosotros hemos adquirido un derecho de años. Yo ingresé a los talleres de cultura el 7 de enero 2008, siempre hemos tenido altibajos. Pero notamos que prácticamente somos docentes de segunda, es como si no existiéramos, siendo que estamos amparados por la ley”, explicó Bernard.

Además, el profesor, dijo que están pasando una situación crítica: “Yo soy sostén de familia, como muchos otros talleristas. Y el alquiler no te banca tres meses, en el supermercado, en la verdulería no te bancan a que vos les digas esperá que carguen mi alta, yo creo que en julio te estoy pagando”.

Soledad Rottaris secretaria adjunta del SUTEF confirmó que estaban en la sede del Ministerio de Educación con el fin nuevamente, de acercar listado de los docentes que no cobran desde el mes de febrero: “Nos acercamos otra vez buscando respuesta por el no cobro de los docentes. Los docentes, que han prestado servicios y no han cobrado sus salarios de febrero, de marzo y de abril y no estamos hablando de docentes nuevos. Tenemos más de 90 docentes que lo único que han hecho es un cambio de un cargo a otro, de un día para otro y al día dela fecha no tienen pagados sus haberes”, detalló Rottaris.

La sindicalista denunció que el primero argumento utilizado por el gobierno para no solucionar la situación fue que el ministro no tenía conocimiento de esto: “Lo real era que todo el sistema y papeleo que va a recursos, no pueden desconocerlas. Nosotros tenemos en nuestro poder todo el papeleo que muestra que no es algo administrativo. Las fechas son desde marzo y de febrero. Y los docentes que han tomado horas en abril. No sé cuándo van a cobrar”, explicó.

Hoy la respuesta es que no hay más presupuesto para educación. Rottaris sugirió que la responsabilidad es tanto de quienes están al frente del área de educación como de la Legislatura provincial que votó un presupuesto y no está preguntando donde está el dinero que estaba destinado a educación: “Que nos diga el propio gobierno a donde ha destinado ese dinero. Porque el presupuesto se votó el año pasado y los docentes están en sus cargos y no están cobrando. Dígame cualquiera como hace para mantenerse y subsistir cuando lleva más de tres meses sin cobrar su salario”, expresó la secretaria.

“Nosotros hemos hecho varios llamados, buscamos la forma de acercarnos porque queremos que se les de solución al docente. Esta planilla, intentamos acercársela al ministro y no hubo ninguna respuesta. Si no quieren atender al sindicato como SUTEF, entendemos que los deben atender a estos docentes que viene a reclamar. Tenemos docentes que vienen llorando pidiéndonos ayuda. Y la realidad es que si yo tuviera una computadora los cargaría pero lo real es que nosotros buscamos todos los medios y acciones posibles para que los docentes reciban sus haberes. No debería pasar. Este siempre es el sector que se ve vapuleado por este gobierno y que por vocación debería trabajar tres o cuatro meses sin cobrar sus salarios”, reclamó Rottaris.

Además, la gremialista recalcó que no dejarán de tomar acciones, que los docentes que no cobren seguirán con la retención de servicio hasta que se les abone lo adeudado: “La realidad es que están siendo amenazados desde las plantas políticas, están mandando a que se informen esas retenciones como paro, cuando a la fecha no estamos es medida. Es una negligencia y una mentira cargar a los docentes de esa manera. Encima que no les pagan le van a descontar su derecho a reclamar su salario”, denunció.

Rottaris informó que se presentó ante el Ministerio de Trabajo, una nota informando de esta situación, de la medida de retención de servicios, y pidiendo al ministerio que intervenga.