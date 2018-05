El certamen va tomando color y ya es mejor de lo esperado

RIO GRANDE.- Jugadas cuatro fechas del Torneo Apertura de Futsal AFA en Primera A, el nivel mostrado hasta el momento ha superado rotundamente lo que se esperaba de los equipos, quienes entendieron el camino a seguir para ser cada vez más competitivos; hoy casi todos los elencos están a la altura física de los equipos que vienen dominando la actividad en los últimos tiempos.

El domingo pasado, los cinco volvieron a jugar en el gimnasio municipal de la Margen Sur, con medidas casi ideales para la práctica de este deporte, amén que sea incómodo para los espectadores ya que rápidamente queda colmado y mucha gente o lo ve incómoda o directamente no ingresa al gimnasio, pero a la hora de ver Futsal, por ahora no hay un reducto estatal como éste.

Y los cinco partidos que se vivieron en el barrio Austral fueron bárbaros, muy parejos y esto alimenta a todos los conjuntos a seguir trabajando para mejorar individualmente y permite que el nivel se eleve.

Este fin de semana Defensores no jugó lo que habitualmente puede, sin embargo le alcanzó con sus máximas figuras, y cuando el equipo no funciona, el rival se agranda y esta vez Progreso no fue la excepción, por momentos le perdió el respeto, lo tuvo a maltraer y cuando peor la pasó el arquero Pérez fue la figura de su equipo.

El conjunto del Parque Industrial está en una etapa de su preparación física que no ve la pelota, la puesta a punto en lo físico es la prioridad y por momentos se notó, más allá que el público no siempre debe saber estas cuestiones para entender de funcionamientos, pero lo que sí sabe es que todos los equipos cada vez que salen a jugarse al último campeón lo que quieren es ganarle y dan un plus y el Rojo estuvo a punto de dar una linda sorpresa.

Otros equipos que no llegaban de la mejor forma, algunos por juego otros por mala suerte en los resultados, mostraron otra cara, así fue lo de Filial Gimnasia y Esgrima de Jujuy que si bien había derrotado a uno de los ascendidos, San Isidro, su juego estaba muy lejos de una máxima divisional, pero esta vez mejoró considerablemente, lo tuvo mal a Camioneros que es el otro invicto de la competencia, y recién a nueve segundos del final se quedó con las manos vacías.

Camioneros al igual que Defensores, mantuvo casi la misma base del año pasado, ya se conocen de memoria sus jugadores sin embargo tienen bajones, no jugaron bien ante Estrella Austral, lo hicieron muy bien ante Unión y esta vez estuvieron lejos de su mejor versión, pero les alcanza para estar invictos y punteros.

Lo más sobresaliente fue la victoria de Estrella Austral, el único elenco que logró ganar su match con más de un gol de diferencia, pero fue tan pareja la fecha que lo hizo sólo por dos…

Y se puso de pie ante un rival que en los papeles llegaba mejor por el trabajo que está realizando Julio Chávez con Unión Antártida Argentina, aunque esta vez el elenco del barrio Ecológico regaló la primera etapa y el rival no lo perdonó y mientras siga concentrado en la faz defensiva se sabe que los chicos de Estrella del medio hacia arriba pueden complicar a cualquiera por el nivel de individualidades que tienen.

Metalúrgico ganó el mejor partido de todo, ya que su rival, Parque, también estuvo a la altura del cotejo, y ya sin sus figuras del año pasado, cada vez aparece más el equipo de Alberto Díaz, el funcionamiento colectivo es bueno y eso se nota en la cancha, sin hablar del estado físico de los jugadores que en esta ocasión fue clave para sostener semejante lucha contra Parque, quien al tener un elenco muy largo le respondió de la misma manera.

La UOM ganó en la última jugada del partido por un descuido defensivo del rival, pero si el partido finalizaba igualado nadie podía objetar nada pese a que en la segunda etapa la intensidad de Parque no fue la misma, ya no llegó al arco rival con la fuerza que lo hizo en la primera etapa y a la postre lo terminó pagando.

El cotejo entre dos de los elencos recién ascendidos fue tablas; San Isidro sorprendió a Escuela Argentina en los primeros pasajes del cotejo y picó 3 a 0 arriba en el marcador y los colegiales de a poco se fueron metiendo en el partido y casi sobre el cierre del mismo se lo gana; lo más justo fue la igualdad.

Esta vez Club de Amigos tuvo fecha libre; sabe que tiene un equipo muy largo y con buenas individualidades, pero si no comienza a nivelar físicamente a sus jugadores se le hará muy complicado aguantar cada uno de los cotejos, más aún cuando juegue en canchas grandes como la de la Margen Sur o la del Club San Martín, donde ya le tocó perder su primer partido.

Posiciones – Primera A

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1º Defensores Futsal 9 3 3 0 0 21 11

2º Camioneros 9 3 3 0 0 15 10

3º Metalúrgico 7 4 2 1 1 16 19

4º Parque Futsal 6 4 2 0 2 25 15

5º Unión Ant. Arg. 6 4 2 0 2 22 21

6º Progreso 6 4 2 0 2 21 20

7º Club de Amigos 4 3 1 1 1 19 15

8º San Isidro 4 4 1 1 2 17 22

9º Estrella Austral 3 3 1 0 2 10 11

10º Filial GyE Jujuy 3 4 1 0 3 17 22

11º Esc. Argentina 1 4 0 1 3 15 32

Goleadores

Jugadores Club Tantos

Francisco Chávez Unión Antártida Argentina 8

Facundo Perpetto Defensores Futsal 8

Juan Ramón Ruiz Progreso 6

Nicolás Barbosa Metalúrgico 5

Nicolás Gallo Defensores Futsal 5

Cristian González Parque Futsal 5

Matías Saldaño Filial GyE Jujuy 5

Sebastián Delfor Camioneros 4

Cristian Oroz Unión Antártida Argentina 4

Franco Toledo Progreso 4

Néstor Videla Parque Futsal 4

Sebastián Villarroel Club de Amigos 4

Luciano Abalos Unión Antártida Argentina 3

Lucas Acosta Escuela Argentina 3

Leonardo Barrios Club de Amigos 3

Juan Cruz Bigurrarena Parque Futsal 3

Héctor Godoy Progreso 3

Marcelo Muñoz Metalúrgico 3

Juan Paz San Isidro 3

Alejandro Rolando Filial GyE Jujuy 3

Marcelo Ruiz Club de Amigos 3

Nicolás Ruiz Progreso 3

Matías Sola Parque Futsal 3

Víctor Torres San Isidro 3

Leonel Villafañe Estrella Austral 3

Diego Aguila Filial GyE Jujuy 2

Román Andrade Defensores Futsal 2

Juan Alberto Barrientos Camioneros 2

Leandro Collman Camioneros 2

Cristian Coronel San Isidro 2

Matías Chávez Defensores Futsal 2

Juan Etelechea Filial GyE Jujuy 2

Gastón Gallo Metalúrgico 2

Rubén Gallo Club de Amigos 2

Danilo Maldonado Escuela Argentina 2

Jonathan Mansilla Escuela Argentina 2

Maximiliano Millacahuin Parque Futsal 2

Alejandro Peña Defensores Futsal 2

Carlos Enrique Quispe Filial GyE Jujuy 2

Luis Rodríguez Metalúrgico 2

Jonatan Salazar Camioneros 2

Sebastián Sánchez Estrella Austral 2

Rubén Schischman Parque Futsal 2

Luca Stessens Camioneros 2

Ezequiel Tredicce Parque Futsal 2

Melvin Ventura San Isidro 2

Víctor Verón Camioneros 2

Facundo Villegas Escuela Argentina 2

Pablo Villeuta Estrella Austral 2