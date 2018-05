El fin de semana no habrá juego en el Apertura de Primera A

RIO GRANDE.- Este fin de semana será especial para el Torneo Apertura de Futsal AFA de primera división, ya que la máxima categoría no tendrá acción, todo estará centrado en el inicio de la Liga Nacional de Futsal en su etapa primaria, donde seis de los once elencos del campeonato estarán abocados a la misma, siete si se tiene en cuenta que Defensores Futsal se sumará a los otros a partir de la segunda instancia.

El domingo el Club San Martín abre las puertas de su gimnasio para seguir las alternativas de la primera fecha de la LNF a partir de las 17:45 con el duelo entre Estrella Austral ante Metalúrgico, mientras que a continuación -19:30- será el choque entre Parque Futsal frente a Unión Antártida Argentina, para cerrar desde las 21:15 con uno de los mejores duelos, Camioneros ante Club de Amigos.

La segunda fecha de la Liga Nacional se jugaría el viernes 25, la tercera el domingo 27, la cuarta el 1 de junio y la quinta el 3, mientras que las semifinales que son los partidos más importantes porque los dos clasificados pasan de etapa junto a Defensores de Futsal, se jugarían una vez que el seleccionado de Río Grande regrese del Patagónico de Selecciones Mayores en Bahía Blanca, teniendo en cuenta que sería el domingo 17 de ese mes, el último día que tendría el Departamento de Futsal AFA local para programar el cotejo, ya que el 8 deben presentar los nombres de los dos clasificados ante la Asociación del Fútbol Argentino; aunque todo hace indicar que esos dos partidos semifinales se jugarían antes de estas fechas.

Hoy tendrán lugar dos juegos de la Primera C en el gimnasio Jorge Muriel de Chacra IV; desde las 21:00 lo harán Defensa y Justicia ante Lanús FC; mientras que desde las 22:20 lo hará uno de los punteros, Kapones, frente a Juventud, a priori promesa de buen juego.

El sábado sin muchos horarios, sólo se jugarán tres cotejos también en el Jorge Muriel y será variadita la programación, ya que desde las 20:10 jugarán las damas de Filial Gimnasia y Esgrima de Jujuy ante Camioneros, luego habrá un juego de la Primera C entre Gremio y Victoria C, para finalizar a las 22:30 con un cotejo de Primera B entre Atlético Río Grande y Club de Barrio.

El domingo se jugarán cuatro encuentros de Primera C en el gimnasio de la Escuela Nº 4, cerrando esa programación con un match femenino que interesa mucho ya que jugarán Escuela Argentina y San Isidro.

Previo a los juegos a la Liga Nacional de Futsal en el club San Martín, se jugarán cuatro cotejos consecutivos de Primera B, los cuales también serán seguidos con atención ya que los mismos pueden ir definiendo los mejores cinco de la clasificación.

Río Grande-Ushuaia, en femenino

Este sábado 9 de mayo, el Centro Deportivo Municipal será el escenario elegido para ver en acción a las divisiones infantiles del Futsal AFA femenino de esta ciudad y de Ushuaia. Tanto Escuela Argentina de Fútbol como Camioneros serán anfitriones de los seleccionados capitalinos.

La jornada amistosa arrancará a las 14:00 con el juego que sostendrán Escuela Argentina ante Ushuaia en Sub 16; continuará a las 15:50 con los mismos rivales pero en la categoría Sub; a partir de las 15:40 jugarán la Sub 16 de Camioneros ante Escuela Argentina.

A las 16:30, jugarán la revancha las Sub 14 de Escuela Argentina y Ushuaia, mientras que cerrarán a las 17:20 las Sub 16 de Camioneros ante Ushuaia.

Golazo de Riki, pero no alcanzó

Por el pendiente de la séptima fecha, este martes Boca venció 2-1 a América del Sud como visitante y se puso a dos unidades de los líderes Villa La Ñata y 17 de Agosto.

Boca se puso al día con el fixture y de a poco empieza a superar el síndrome post Libertadores, por todo lo que significa la carga de partidos en el sentido emocional y físico. En el pendiente de la séptima fecha, venció ajustada, pero merecidamente 2-1 a América del Sud como visitante y quedó a dos unidades de los punteros Villa La Ñata y 17 de Agosto.

Los goles fueron convertidos todos en el primer tiempo, donde el juego fue más entretenido. Dos tantos en un minuto le permitieron a Boca ponerse al frente en el marcador, con gritos de Paky López y Santiago Basile. América reaccionó rápido y acortó diferencias con un zapatazo de Riki Torrez.

Los de Parque Avellaneda, que siguen en zona de Playout, fueron muy dependientes de sus individualidades, de lo que pudiera hacer Torrez, Matías Rosa y el empuje de Guido Grandinetti.

En el segundo tiempo Boca le sacó la pelota y sin tener muchas llegadas al arco defendido por Astigiano, administró muy bien el partido. No le dio más margen de reacción a América y a pesar de la ventaja mínima, que no era garantía de los tres puntos, lo aseguró desde el juego. Boca volvió a la victoria y quedó a dos unidades de la punta, el fin de semana recibirá a Villa La Ñata, uno de los líderes.

La Programación

Viernes 18 de mayo – Gimnasio Jorge Muriel

21:00 – Primera C Defensa y Justicia vs. Lanus FC

22:30 – Primera C Kapones vs. Juventud

Sábado 19 de mayo – Gimnasio Jorge Muriel

20:10 – Femenino Filial GyE Jujuy vs. Camioneros

21:20 – Primera C Gremio vs. Victoria C

22:30 – Primera B Atlético RG vs. Club de Barrio

Domingo 20 de mayo – Gimnasio Club San Martín

11:00 – Primera B Concepción vs. Mitre

12:30 – Primera B Santa Inés vs. Victoria

14:00 – Primera B Barcelona vs. Intevu FC

15:30 – Primera B Pomelo Hidráulico vs. Los Troncos

Domingo 20 de mayo – Gimnasio Club San Martín

17:45 – 1ra fecha LNF Estrella Austral vs. Metalúrgico

19:30 – 1ra fecha LNF Parque Futsal vs. Unión Ant. Arg.

21:15 – 1ra fecha LNF Camioneros vs. Club de Amigos

Domingo 20 de mayo – Gimnasio Escuela Nº 4

10:00 – Primera C Héroes de Malvinas vs. Luz y Fuerza

11:20 – Primera C San Francisco vs. JIR

12:40 – Primera C Austral FC vs. Dínamo

14:00 – Primera C Ardiles vs. Claro FC

15:20 – Femenino Escuela Argentina vs. San Isidro