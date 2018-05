“El Gobierno no entiende que la gente no puede pagar las tarifas”, dijo el senador “Nato” Ojeda

El Senador fueguino brindó su respaldo al proyecto de la oposición que busca ponerle un freno a los incrementos de tarifas de servicios aunque, sin embargo, aclaró que “está anunciado desde antes que se trate esta ley en Diputados, el veto a la norma”. Admitió que a diario reciben llamados de personas que no pueden pagar las tarifas y que “lo sufre más aún el que menos tiene”.

RIO GRANDE.- El senador José “Nato” Ojeda, representante fueguino en la cámara alta, brindó su respaldo al proyecto de la oposición que busca ponerle freno a la suba de tarifas de servicios que impulsa el Gobierno nacional.

En ese sentido, Ojeda avaló la propuesta pero aclaró que hay mayores expectativas sobre su implementación dado que el propio presidente Mauricio Macri ya anticipó el veto a la norma, al tiempo que criticó la forma en que se ajustaron las tarifas y su repercusión en las clases sociales más bajas.

El Senador fueguino expresó que “está anunciado desde antes que se trate esta ley en Diputados, el veto a la norma y seguramente, aprobándolo vamos a ir a vía muerta porque es más que probable que el Presidente de la Nación vaya a vetar la ley que se apruebe en ambas cámaras”.

“El Gobierno nacional no entiende que hay un importante sector de la sociedad que no puede pagar las tarifas. Es impresionante la cantidad de llamados que recibimos, de parte de gente que nos pide que hagamos algo con el tema tarifas porque no pueden pagarlas”, develó.

En ese sentido, contó que “hay un caso particular que a mí me llamó mucho la atención y es el de un panadero que se comunicó conmigo, que le llegó 80 mil pesos en su boleta de gas y que además tiene que pagar unos 15 mil pesos por mes de alquiler de su local. Así es inviable cualquier tipo de negocio”.

“Estas cosas producen un desfasaje tremendo en los costos para todos los rubros. Por supuesto que hay que adecuar las tarifas, pero debe ser paulatinamente, acompañando el crecimiento del salario porque si no se produce una pérdida del poder adquisitivo que impacta en todos los bolsillos pero que lo sufre más aún el que menos tiene”, consideró el parlamentario nacional.

Además, aclaró que “si hubiera una propuesta superadora, creo que obviamente merecería ser analizada y debatida. Nosotros le dimos tiempo al Gobierno para que esa propuesta sea enviada y nunca llegó”.

“El dictamen fue presentado a última hora después que prácticamente nos habíamos retirado la oposición y fue un asunto sin debatir, lo firmó el oficialismo en minoría y veremos qué pasa”, admitió José ‘Nato’ Ojeda quien, finalmente, aclaró que “yo firmé el proyecto y lo voy a votar el miércoles”.