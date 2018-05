La Secretaria Adjunta de SUTEF, Verónica Andino, admitió que la situación del sector es desesperada. A la ausencia de propuesta salarial, se suman los docentes que no cobran sus sueldos, en algunos casos desde principio de año.

RIO GRANDE.- Como fue ya anunciado, el miércoles 9 de mayo, SUTEF realizará un paro de 24 horas. La medida es en reclamo no sólo de una propuesta de acuerdo salarial, sino también por la cantidad de docentes que aún no cobran las horas tomadas a principio del año lectivo.

“Por supuesto desde no tener ninguna recomposición salarial, ni siquiera llamado a mesa de discusión, estamos en la nada. Porque después de las 4 mesas convocadas por el ministerio de trabajo, hay un silencio absoluto del gobierno provincial, ni convocatoria, ni propuesta. Además, hay muchísimos docentes que no han cobrado sus haberes, o que han cobrado solo una parte”, explicó Andino en diálogo con Radio Nacional Río Grande (AM 640).

La sindicalista, además habló de las retenciones de servicios que varios docentes están realizando los docentes de diferentes instituciones, debido a que aún no cobran los de los meses trabajados: “Nosotros somos trabajadores contratados de manera mensual. Por lo cual si pasa un mes donde uno no percibe su salario tiene la de posibilidad retener sus servicios, si hay un incumplimiento del empleador, como en este caso, hasta que esa contraprestación se haga efectiva. Pero el gobierno utiliza el miedo y el amedrentamiento de parte de las autoridades para decir ‘Miren que si ustedes hacen retención de servicios se los vamos a descontar’; la verdad que es doblemente cruel. Decir a un trabajador que ya no le pagan, que además no puede quejarse”, manifestó.

Andino, además, recalcó que los docentes en esta situación, todavía no saben si les pagarán el mes que viene: “la verdad que es una situación extrema, decirle a alguien que tiene que ir a trabajar, que tiene que cumplir con su trabajo por el que deberían pagarle de manera mensual, y que, además, no puede reclamar, no puede retener el servicio”, insistió.

“Hoy hay muchos docentes que están haciendo retención de servicios, porque es su derecho, hasta que no reciban el dinero que les corresponde como contra prestación, y esperemos que el Gobierno no actúe de manera insensible e inhumana. Me parece que el Gobierno provincial, debería estar más preocupado en hacer lo imposible para que esos docentes cobren, en ves de bajar línea, asustando, poniendo condicionamientos, amenazando con que si hacen retenciones no les pagan”, dijo Andino.