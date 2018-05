El Jefe de Policía pidió a los cuadros “no olvidar la responsabilidad que tenemos ante la sociedad”

El comisario Nelson Moreira anticipó que para los próximos días se va convocar al Consejo del Salario aunque también pidió no estar ajeno a la realidad que vive la Argentina y por ende la Provincia. “Más allá de las políticas de seguridad que nosotros tenemos hacia la comunidad, también es cierto que hay que fortalecer las propias filas con la finalidad de que el servicio llegue a su cumplimiento”, sostuvo el Jefe de Policía.

USHUAIA.- El comisario General Nelson Moreira envió un mensaje a los efectivos policiales, principalmente a los oficiales, para que tranquilicen los reclamos salariales y las potenciales protestas que se están convocando a través de las redes sociales.

El Jefe de Policía tuvo el pasado sábado, un mensaje dirigido a quienes están agitando y oficiando protestas a través de las redes sociales. Sabido es que las filas policiales no pueden realizar medidas de fuerza o realizar protestas, aunque desde la Jefatura se busca evitar imágenes del pasado de esposas de policías realizando piquetes o montando carpas como ya sucedió en años anteriores, principalmente en la ciudad de Río Grande.

El comisario Moreira manifestó que “por ahí este aniversario nos toca transitar una situación que no es fácil para los argentinos, y tampoco es fácil para los fueguinos”.

En ese sentido graficó que “la institución policial a través de sus cuadros, tampoco es indiferente a esta situación, pero de alguna manera necesitan del acompañamiento de la conducción de la Jefatura de Policía”.

Moreira consideró que “ha sido un mensaje hacia quienes tienen la responsabilidad de conducir, porque más allá de las políticas de seguridad que nosotros tenemos hacia la comunidad, también es cierto que hay que fortalecer las propias filas, fortalecer las propias estructuras, con la finalidad de que el servicio llegue a su cumplimiento”.

Sobre ese aspecto Moreira dijo que “el cuadro conductivo tiene que dar ejemplos, tiene que dar ejemplos de valores, para eso fueron instruidos y para eso integran con su responsabilidad, la responsabilidad de conducir a la fuerza”.

Sobre la convocatoria para reclamar por salario que se ha realizado en las redes, el Comisario General dijo que el reclamo “no se han iniciado a través de los canales administrativos ni formales. Salió a través de esta forma y de esta manera (en referencia a las redes sociales) la conducción policial, presupuesto que pregona y ejerce constantemente la estructura de la disciplina dentro de la fuerza para mantener la estructura, pero eso no significa que nosotros como conducción, no estemos atentos y alertas y no tengamos diálogo con el personal, sino todo lo contrario”.

Moreira aseguró que “desde mi asunción hace 8 años a la fecha, inculqué a la oficialidad toda para que estemos cerca del personal porque ellos necesitan nuestro apoyo con la finalidad de poder canalizar sus inquietudes y de esta manera poder brindar soluciones a futuro”.

“Nosotros estamos muy firmes en nuestra posición de acompañar al personal de canalizar sus inquietudes” sostuvo Moreira aunque aclaró que “tienen que entender que a través de ese canal vamos a solucionar los problemas, tanto de ellos como de toda la policía”.

“Intensificamos el diálogo con todos los efectivos y yo creo que a futuro, cuando el Poder Ejecutivo pueda otorgar un aumento, no solo a la policía sino al resto de la administración pública, nosotros vamos a ser merecedores de ese beneficio”, señaló el Jefe de Policía.

“Para eso estamos trabajando y hemos convocado para la semana que viene para que se pueda reunir el Consejo del Salario que integran personal de todos los cuadros con la finalidad de discutir, atendiendo a las necesidades de las categorías más bajas que son los que más sufren las dificultades económicas y yo creo que vamos a llegar a feliz término con esto”, señaló Moreira.