El Ministerio de Educación cerró sus puertas por el paro

Esta mañana cerca de las 8 de la mañana, los trabajadores de la sede del Ministerio de Educación en Río Grande, ubicada en la esquina de Don Bosco y Alberdi, fueron enviados a sus casas. La sede además, permanece cerrada con llave, sin carteles o explicación alguna de la medida.

RIO GRANDE.- Se vive hoy una jornada de paro docente, convocada por SUTEF y SADOP. Al llegar a la oficina del Ministerio de Educación en Río Grande un grupo de docentes se encontró con las puertas cerradas.

Los docentes, acompañados por los representantes sindicales, llevaban el listado de los docentes, talleristas y otros trabajadores no docentes, que están hace varios meses sin cobrar sus haberes. “Hoy iban a ir al Ministerio de Educación esos docentes que no han cobrado sus haberes, para decir ‘acá estamos, este es mi número de legajo, por qué no me cargan’, y a demandar por lo menos una explicación. Es lo mismo que le pedimos al Secretario de educación, dijeron que nos iban a llamar, les dejaron, mi teléfono. Para saber cuándo iba a recibir a los docentes, ni siquiera le pido que me reciba a mí, a los trabajadores que no cobraron”, declaró la Secretaria de SUTEF, Verónica Andino, en FM Aire Libre.

Andino manifestó que son alrededor de 65 los docentes con nombres, legajos, cargos en los que no cobraron, los que integraban tal listado: “No hay disponibilidad del Ministerio de Educación para solucionar este problema, ninguna posibilidad si ellos cierran las puertas. A mí la vedad que me gustaría saber, a los docentes les van a descontar el día, si los trabajadores del Ministerio de Educación también van a correr la misma suerte. Porque si no a algunos trabajadores se les descuenta el paro y otros se les libera el día. Deberían dar una explicación de cuál es la situación de los trabajadores del ministerio de educación”, agregó Andino.