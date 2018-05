El MPF está conformado por “verdaderos militantes”

En el aniversario 33 del Movimiento Popular Fueguino se realizó un encuentro en la sede de Ushuaia de la cúpula del partido y allí el concejal Gastón Ayala reconoció el trabajo de la “militancia”, considerando que es el “motor de nuestro partido”.

USHUAIA.- El concejal del Movimiento Popular Fueguino en Ushuaia, Gastón Ayala, reflexionó sobre el crecimiento y los logros del partido provincial, en el 33º aniversario de su fundación que se conmemoró este martes. Al respecto dijo que “la militancia es, fue y será siempre el motor de nuestro partido”.

La cúpula del partido provincial se reunió para celebrar un nuevo aniversario de esa fuerza política que se ha convertido en la principal oposición al actual Ejecutivo Provincial. La sede de Ushuaia, ubicada en Kayén y Kupanaka, estuvo colmada de afiliados y simpatizantes.

En el encuentro, el concejal Ayala aseguró que “es un orgullo y una enorme alegría sentir en cada encuentro que el Movimiento Popular Fueguino no está conformado por afiliados, sino por verdaderos militantes” y agregó que “es nuestra responsabilidad tener presente nuestra historia y llevarla a cada vecino de Ushuaia y de la Provincia, porque tenemos mucho para mostrar como partido político local y provincial, el único que piensa primero en el fueguino”.

Ayala señaló que “más allá de los grandes representantes electos que tuvimos, no debemos olvidar que ellos pudieron gestionar y llevar en alto las banderas del Movimiento gracias al trabajo del militante. Ellos son los que conocen la calle, conocen a la gente, sienten y defienden profundamente las necesidades y los valores de los fueguinos”.

Legislador Lechman

El legislador Jorge Lechman (M.C) y actual convencional del Movimiento Popular Fueguino participó de la celebración de los 33 años de vida del partido. Al respecto valorizó el trabajo de los fundadores del partido.

“Estar en el partido festejando un nuevo aniversario junto con los afiliados me genera mucha alegría. Veo que a lo largo de su historia se supo construir arraigo en el corazón de cada fueguino, y eso se evidencia en la ciudadanía de la provincia que nos mira con gran esperanza, ven en el Movimiento la fuerza política que puede ser una gran alternativa para el 2019”.

Por otro lado, Lechman recordó que desde el nacimiento del MPF se buscó y se concretó en defender los intereses de la Isla, “nuestros derechos, nuestro pensamiento. No es casualidad que sin importar el color de gobierno del turno, todos buscan hombres y mujeres del Movimiento Popular Fueguino. Esto no lo digo yo como fueguino ni como militante o afiliado. Es una realidad: no hay gobierno después del Movimiento Popular Fueguino que no haya tenido funcionarios que no hayan salido del MPF”.