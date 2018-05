El seleccionado local comenzó con los partidos amistosos

RIO GRANDE.- El lunes por la noche el seleccionado de Río Grande comenzó con una serie de cotejos amistosos con vistas al V Campeonato Patagónico de Selecciones Mayores de Futsal AFA a realizarse del 6 al 10 de junio en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

La cita de anoche fue en las instalaciones del gimnasio Jorge Muriel de Chacra IV ante Victoria (con refuerzos de Intevu), anoche al cierre de nuestra edición lo hacían ante Kapones, elenco de la Primera C quien comanda la tabla de posiciones de esa divisional, y esta noche cerrará ante Los Troncos, conjunto de la Primera B; mientras que el jueves volverán a los trabajos físicos y tácticos, analizando todo lo sucedido en los encuentros jugados.

Anoche sin la presencia de Pablo Cobián, ausente por estar dictando una clínica de Futsal en Valparaíso, Chile, su lugar fue ocupado por el arquero Gustavo Torres quien está recuperándose de una operación de hernia y muy pronto a reaparecer, y junto a él estuvo Emanuel Galeano primero y Víctor Caliva después.

Más allá del resultado que es anecdótico –fue triunfo de Victoria 7 a 5-, el equipo no sólo que no estuvo completo, sino que tampoco jugó bien, sobre todo en defensa donde no hubo tanto compromiso, y si bien en ataque su trabajo por momentos fue impecable, en pocas oportunidades pudieron vencer la resistencia del arquero Patricio Igor quien tuvo una noche de ensueño, similar a aquellos partidos decisivos que su equipo jugó el año pasado, aunque con la salvedad que frente a él estuvo nada más ni nada menos que Facundo Perpetto a quien le ahogó no menos de siete situaciones claras.

El arco del seleccionado sólo tuvo a Alejandro Godoy, y a tres valores de Defensores Futsal, quienes iban rotando a cada momento, y fue bueno ver el primer día de entrenamiento de Adrián Fuenzalida tras su seria lesión, y a los juveniles Maximiliano Vargas y Martín Montecino.

Los jugadores de campo fueron el mencionado Perpetto, Sergio Barrios, Hugo Pérez, Emanuel Quiroga, Román Andrade, Nicolás Gallo y Alejandro Peña, mientras que se le sumaron algunos jugadores juveniles de Defensores.

De los que van seguro a Bahía Blanca sólo se ausentaron Víctor Verón y Juan Barrientos por razones laborales, mientras que a las bajas ya confirmadas de Coki Chavez, Pampa Carrasco, Leo Barrios y Willy Villarroel, se sumó la de Matías Chávez quien por obligaciones laborales también se bajó de la chance de jugar éste certamen y reservó su permiso para las siguientes instancias de la Liga Nacional de Futsal Argentina, donde su club, Defensores Futsal, ya tiene una plaza en la siguiente instancia y apuesta fuerte a llegar a la definición de la mencionada Liga.

Por la gran baja de jugadores locales, el cuerpo técnico cada vez piensa con mayor fuerza la chance de convocar a jugadores riograndenses que están jugando en la liga más competitiva de la Argentina, y ya estarían casi confirmados Riki Torrez y Nicolás Tumkiewicz, ambos de América del Sud, y están pensando además en Agustín Cafure de Gimnasia y Esgrima de La Plata y en Franco Andrade de Banfield.

Copa Argentina

Pasada la etapa clasificatoria de la Copa Argentina se llevó a cabo en AFA el sorteo de los nuevos cruces. A los clasificados de la Primera D se suman los clubes de la Primera C y 21 equipos del Interior que incluyen a Rosario, Mar del Plata, Chascomús, Pinamar y San Clemente.

La segunda etapa de la Copa Argentina cruzará a los 15 equipos de la Primera D que superaron la fase clasificatoria, con los 19 equipos de la Primera C y con los 21 equipos invitados del Interior repartidos entre Rosario (12), Mar del Plata (2), Chascomús (4), Pinamar (2) y San Clemente (1). Los partidos se jugarán entre el martes 29, miércoles 30 y jueves 31 de mayo.

Así quedaron los cruces: Chascomús Futsal – Franja de Oro; Defensores de Glew / Villanueva – Vélez; Deportivo Castelli (Chascomús) – J.J. Urquiza; El Tero (Chascomús) – Colegiales; Kimberley (Mar del Plata) – Chacarita; River (Mar del Plata) – Miriñaque; Balompié (Pinamar) – Juventud Unida Ciudadela; Eureka FS (Pinamar) – Centro Español.

Impresos (San Clemente) – Almirante Brown; Argentino Sirio B (Rosario) – Estrada de Almagro; Echesortu (Rosario) – Villa Modelo; Horizonte (Rosario) – Almagro; Jockey Club (Rosario) – Comunicaciones; Luchador (Rosario) – Almafuerte; Náutico Avellaneda (Rosario) – Ferro de Merlo; Nueva Aurora (Rosario) – Nueva Chicago.

Provincial (Rosario) – Primera Junta; Regatas (Rosario) – Villa Argentina; Rosario Central – UNLAM; Rosario Rowing Club – Biblioteca; Unión Sionista (Rosario) – Pacífico; Newell’s – Ituzaingo; Caballito – GEVS; Hurlingham – Gimnasia (LP); El Porvenir – Arsenal; Don Bosco – Brown Adrogué; Juventud Tapiales – Deportivo Riestra.