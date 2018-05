Escuela 32 sin clases

Esta mañana la escuela 32 debió solicitar a los padres que retiren a los niños debido a que no había agua en el edificio, y la calefacción en algunos sectores del edificio no funcionaba. Tampoco habrá servicio de comedor para la escuela y el Colegio Soberanía Nacional.

RIO GRANDE.- Los problemas de falta de agua en las Escuela 32, resultaron en que no se hiciera la limpieza en el edificio. El personal POMYS se retiró luego de labrar un acta. A las 11:30 todavía muchos de los niños permanecieron en el patio de la escuela, junto a los docentes, hasta que los papás fueron retirándolos.

A raíz de esto, la escuela informó que no habrá servicio de comedor, tanto para la escuela 32, como para el Colegio Soberanía Nacional. Además, no pudieron informar si habrá clases en el turno tarde, debido a que no tienen seguridad de cuándo se arreglará el problema. Si bien, desde infraestructura les habían dicho que los arreglos iban a estar listos para las 8:30 de la mañana, pasadas las 10, todavía no había comenzado la tarea de reparar tanto el problema en la calefacción, como la bomba de agua que estaba rota.

Desde la institución detallaron que la escuela cuenta con una bomba de agua, que el ante año pasado tuvo muchos problemas. Ante la falta de respuesta del sector de Infraestructura, la cooperadora de la escuela compró una bomba nueva, pero al no tener el mantenimiento apropiado, también se rompió.

Además, el edificio tiene con tres motores de calefacción. Uno de los motores está funcionando de manera normal, el segundo está fallando y el tercero no anda. Esta situación, está así desde principio de año, aunque comenzó a notarse recién ahora, con las bajas temperaturas.