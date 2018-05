La legión fueguina dará el presente en Concordia

USHUAIA.- Superadas las dos primeras competencias de la temporada en Alta Gracia y Concepción del Uruguay, el Turismo Pista vuelve a recalar en Entre Ríos para una fecha de puntaje y medio. Será en el autódromo de Concordia, donde se darán cita los fueguinos Saldivia y Battini (Clase 1), Garro (Clase 2) y Yerobi (Clase 3).

Nutrida delegación de volantes fueguinos tendrá la categoría más numerosa del automovilismo nacional que preparó una nómina para arribar a Concordia con 103 autos, el score más elevado de la temporada.

Si bien se preveía que el riograndense Matías Saldivia se bajara por cuestiones presupuestarias, finalmente el hombre de la Clase 1 que compite con un chasis íntegramente realizado en su ciudad será de la partida.

“La verdad también bastante justo, logramos a último momento ayuda de amigos y conocidos que dieron una mano con un bono contribución y nos dio un respiro para venir. También agradecer a Onas Corralón, Sartini Gas, Arte Visual, Juan Carlos Arcando y el Centro de Alto Rendimiento de Río Grande por el apoyo y la confianza”, comenzó diciendo.

Y enfatizó: “Vamos con otro motor, de Diego Coronel, por lo que esperamos hacer un buen papel para acomodarnos con el presupuesto para el futuro. Es un circuito nuevo para la mayoría de los pilotos, queremos llegar a los puestos de relevancia”.

Por su parte Battini, que no tuvo fortuna en las dos primeras fechas, dijo: “Voy con mucha incógnita para este fin de semana, no conozco el circuito pero estuve estudiando un montón y mirando muchos videos. El auto está todo perfecto, el motor también y la idea es concretar lo que no se nos viene dando. Hasta el sábado bárbaro, pero el domingo se complica”.

“Agradezco a Tomás Fineschi que me dio una mano sobre los secretos del circuito, gracias al equipo por el cañón que me entrega, a todas las publicidades por su apoyo y a toda la gente de Tierra del Fuego que siempre me acompaña”, declaró para concluir.

Garro, escolta en la Clase 2

El ushuaiense Lucas Garro, campeón vigente de la Clase 2 Inyeccion de APAP en nuestra provincia, viene de sacar buenos puntos en Córdoba y Entre Ríos con el Chevrolet Corsa para acumular 60 unidades y escalonarse detrás de Nicolás Bulich en las posiciones.

“Llegamos con el auto completo a Concordia esperando el inicio de la actividad este viernes. El panorama en lo climático va a estar difícil, con humedad y lluvias, aunque a mi me cae bastante bien ese piso trataremos de acomodar el chasis para que funcione de la mejor forma y comprar algunas cubiertas más para estas condiciones”, comenzó diciendo en diálogo con MZL Deportes Radio.

Y sentenció: “Trabajamos mucho en la pérdida de potencia que teníamos de mitad de carrera para adelante, se tocaron varias cositas para poder optimizar el funcionamiento y la puesta a punto”.

“Nuestra idea es sumar y sumar puntos viendo la bandera a cuadros en cada fecha. Ojalá se nos de para seguir luchando el campeonato, algo que nos hace venir obligados a pelearla”, cerró.

Yerobi pega la vuelta

A pesar de haber formado parte de las primeras fechas del Turismo Nacional con un Fiat Palio, la dificultad para solventar los imponderables económicos obligaron al baluarte sureño Lucas Yerobi a bajarse de la categoría del “Chapa-Chapa” y retornar a la divisional mayor del Turismo Pista, un segmento que siempre lo tuvo como uno de sus pilotos más importantes.

“Confirmamos la presencia dentro de la C3 este fin de semana en Concordia, hemos trabajado para poder ser de la partida y afortunadamente surgió la posibilidad junto a Gonzalo Puglia a quien le agradezco la predisposición para estar atendiendo el auto”, enfatizó Yerobi antes de agregar: “Esperemos ser protagonistas sobre un auto que se comporta dentro de las expectativas y sobre el cual podemos cumplir el objetivo previsto de estar en los primeros planos”.

Las finales por TyC Sports

Hoy comenzarán las actividades con entrenamientos para las tres divisionales de la categoría, en tanto que las clases 2 y 3 desarrollarán sus primeras dos tandas clasificatorias.

Ya el sábado, la Clase 1 clasificará en su única tanda mientras que las dos divisionales restantes desandarán sus segundas oportunidades de marcar la pole position.

A partir del mediodía sabatino tendremos la chance de visualizar las series clasificatorias, iniciando con la Clase 1, luego la Clase 3 y, por último, la Clase 2.

Domingo de finales, por TV, arrancando con la Clase 1 desde las 9:05. En continuado llegará la Clase 2 (10:00) mientras que la Clase 3 hará lo propio a las 11:00.