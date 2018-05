RIO GRANDE.- Con la participación de 21 elencos, en representación de 7 entidades (CDM, Universitario, UOM, Soberanía, Haspen, CPET y Parque), se disputó el pasado fin de semana la primera fecha de la Liga Municipal de Voleibol, en 5 categorías: Sub 17 y Sub 15 en ambas ramas, y Sub 13 femenino.

El certamen, que naciera en 2013 y que luego no tuvo la continuidad adecuada, se desarrolló a lo largo de 2 jornadas: el viernes 4 se jugaron 5 partidos en el Centro Deportivo Municipal “Reverendo Padre José Forgacs”, mientras que el sábado 5 se completó la actividad con 23 encuentros, en el gimnasio auxiliar del Polideportivo Municipal Carlos Margalot.

En ambas ramas del Sub 17 se efectuó la instancia clasificatoria, y después las semifinales y la final, mientras que en las restantes divisiones jugaron todos contra todos.

Estas fueron las posiciones finales: en femenino, Sub 13: 1.CDM II; 2.CDM I; 3.UOM; Sub 15: 1.CDM II; 2.CDM I; 3.UOM; 4.Haspen; Sub 17: 1.CDM II; 2.CDM III; 3.CDM I; 4.UOM; 5.Haspen; 6.Parque. Y en masculino, Sub 15: 1.Soberanía; 2.CPET; 3.Universitario; Sub 17: 1.Universitario; 2.UOM; 3.Soberanía; 4.CPET; 5.CDM.

En el cuadro adjunto aparecen los resultados aportados por los organizadores, a quienes agradecemos.

Resultados

Categ Partido Res.

F13 CDM I-UOM 2-0

F13 CDM I-CDM II 1-2

F13 CDM II-UOM 2-0

F15 CDM I-CDM II 1-2

F15 Haspen-UOM 1-2

F15 CDM II-UOM 2-0

F15 CDM I-Haspen 2-1

F15 CDM I-UOM 2-0

F15 CDM II-Haspen 2-0

F17 A CDM II-Parque 2-0

F17 A Parque-CDM III 0-2

F17 A CDM II-CDM III 2-1

F17 B CDM I-Haspen 2-0

F17 B CDM I-UOM 2-0

Categ Partido Res.

F17 B Haspen-UOM 1-2

F17 Sf CDM II-UOM 2-0

F17 Sf CDM I-CDM III 0-2

F17 F CDM II-CDM III 2-0

M15 Soberanía-CPET 2-0

M15 CPET-Uni 2-0

M15 Uni-Soberanía 2-1

M17 A CPET-Uni 0-2

M17 B Soberanía-UOM 0-2

M17 B Soberanía-CDM 2-0

M17 B UOM-CDM 2-0

M17 Sf UOM-CPET 2-0

M17 Sf Uni-Soberanía 2-0

M17 F UOM-Uni 0-2