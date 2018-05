“Lo más importante es ventilar, dejar que se renueve el aire constantemente”

Al Monóxido de Carbono se lo conoce como el asesino silencioso. Cómo evitar accidentes con este peligroso gas en la época en que comienzan los fríos, y automáticamente, cerramos las ventanas, y subimos los calefactores.

RIO GRANDE.- Aún no comenzó el invierno con las temperaturas más bajas. Sin embargo en la ciudad ya hubo dos casos de intoxicación con Monóxido de Carbono (CO), con sólo una semana de diferencia. Desde Defensa Civil Municipal, recomiendan no confiarse e incorporar algunos hábitos para prevenir inconvenientes que pueden resultar en tragedias.

“Dos familias, ya fueron asistidas por intoxicación con CO. Una en la zona de Margen Sur, y a la semana siguiente, otra en el barrio Malvinas Argentinas. En los dos casos, las familias presentaban signos y síntomas; pero no fueron casos de gravedad, y gracias a que se dieron cuenta y fue rápida la intervención”, explicó Pedro Franco titular de DC Municipal.

Franco, destacó que aunque estos casos son más notorios, la campaña contra este problema está activa los 365 días del año: “Nosotros tenemos una campaña de invierno que iniciamos el 23 de marzo. Lo que pasa es que como siempre, tiene que haber algún caso para que la gente tome conciencia del tema. Pero la verdad es que estamos expuestos a las intoxicaciones todos los días del año. Porque todo el año usamos calefactores, salamandras, braseros para calentar la comida”, recalcó el funcionario.

En invierno muchos de los equipos que el resto del año quedan apagados o en piloto, empiezan a utilizarse. La primera recomendación, es el mantenimiento: “Lo mejor es llamar a un gasista matriculado. Porque a veces uno cree que pasando un trapo, limpiando uno mismo está. Pero realmente, es necesario, consultar un profesional”, dijo Franco.

La otra recomendación es recordar, al llegar el invierno, que los calefactores estarán encendidos, por lo que las rejillas de ventilación deben estar limpias, y permitir la circulación de aire limpio.

“Muchas veces, en el verano tapamos las rejillas de ventilación, por el viento, la tierra, o lo que sea. A veces si estamos alquilando llegamos a la vivienda y están tapadas. Son cosas que tenemos que aprender a incorporar y fijarnos”, recomendó el funcionario.

La tercera recomendación es estar atento a los síntomas característicos: el dolor de cabeza, las náuseas, vómitos, mareos, letargo o fatiga. Eso puede llevar hasta la pérdida de conocimiento, y desencadenar una intoxicación severa: “Ante la aparición de estos síntomas, no nos digamos automáticamente que es una gripe, cansancio, intoxicación con alimentos, lo que sea. Lo que tengo que hacer automáticamente es asumir es que si estoy en presencia de CO, me está invadiendo el cuerpo y a partir de ahí, reaccionar. Porque si yo me voy a acostar para sentirme mejor, o me medico, y no salgo del ambiente contaminado porque creo que puede ser otra cosa, es donde la consecuencia puede ser grave, y hasta mortal”, enfatizó Franco.

Cuando el CO ingresa al organismo afecta órganos nobles como los alvéolos pulmonares, el cerebro, el corazón. Y una vez que ingresó, el CO desplaza al oxígeno limpio que tenemos en el organismo. Una vez allí, cuesta mucho expulsarlo: “Eso va a depender del organismo de la persona, de la exposición, de la concentración del gas que hay en ese momento. Porque vos podés estar sólo treinta segundos en una habitación con sumamente contaminada, y eso te va a afectar”, detalló Pedro Franco.

Y agregó: “la recuperación lleva un tiempo, y el tratamiento es prolongado. Inclusive, hasta dos años después, si uno no hace el tratamiento adecuado, puede tener consecuencias en la vista, el corazón. Es complicado, no es un tema menor”.

Como todos los años, desde Defensa Civil, reparten folletería, flyers y demás material informativo en instituciones de la ciudad. Además, se puede consultar la información en las redes sociales”.

“Es importante entender que todos estamos expuestos. No importa donde estemos viviendo, el modo de calefacción que tengamos. Porque yo puedo tener losa radiante, o puedo tener un sistema de radiadores, pero en algún lugar de la casa tengo una llama abierta, porque eso lleva a una central. O por ejemplo, cuando prendés tu auto dentro del garaje, y si no está bien ventilado, ese humo que genera el motor y sale por el caño de escape, es CO en algún momento va a contaminar. Así que, haciéndole mantenimiento a una motosierra o a un grupo electrógeno, ese humo contiene CO. Estamos expuestos permanentemente, no solo con la hornalla, los calefactores y el horno”, insistió Franco.

La recomendación sobre cómo actuar en una emergencia: las personas deben comunicarse al 103. En lo posible sacar al grupo familiar del ambiente contaminado y llevarlos a un ambiente abierto, mientras se espera al servicio de emergencia.

Franco también recomendó no confiarse con detectores de gases: “poner un detector está bueno como una herramienta, pero no es segura. Yo no puedo garantizar que pongo el detector y va a funcionar. Aparte esos detectores funcionan con pilas, que hay que controlar, tiene que ir un especialista para colocarlo y hacer mantenimiento”, sostuvo.

La recomendación más eficaz, y más sencilla es ventilar: “Nosotros en lo que hacemos hincapié es en ventilar la casa. El slogan de la campaña que estamos haciendo ahora es ‘decile no al monóxido de carbono, ventilá tu casa’. Y ese es el secreto. Podemos pobres o ricos, tener acceso a un gasista matriculado, pero el tema de la ventilación tiene que ser una norma para todas las casas”, concluyó Franco.