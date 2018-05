Los agentes estatales que tienen faltas injustificadas no tendrán ningún día de vacaciones de invierno

Así lo ratificó el ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, al aclarar bien el alcance de la medida establecida por la gobernadora Rosana Bertone y para disipar dudas respecto a este premio que se busca otorgar a los agentes que no tienen faltas injustificadas.

USHUAIA.- Al detallar el alcance del Decreto para establecer la feria especial de invierno de 14 días, para los trabajadores estatales que no tuvieron faltas en los últimos seis meses, el ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, confirmó que aquellos que tienen faltas injustificadas no gozarán de ningún descanso.

Gorbacz recordó que la licencia de invierno no está establecida por ley y que se rige por un Decreto del Gobierno Provincial y es en base a esta facultad que la gobernadora Rosana Bertone resolvió hacerla extensiva a 14 días, pero solamente en los casos de agentes de la administración central que no tengan faltas injustificadas.

Gorbacz precisó que los agentes de la Administración deberán hacer uso del beneficio “entre el 4 de junio y el 28 de octubre, salvo el personal no docente que presta servicios en las escuelas, que deberá tomarlo dentro del período de receso invernal”.

“Son 14 días corridos y no le puede agregar otro tipo de licencia ni fraccionar”, señaló el Ministro, y agregó que “otro de los requisitos es no tener ningún tipo de ausencia injustificada, por licencia gremial que no corresponda, por paro o por enfermedad no certificada”.

Otra de las condiciones para acceder al beneficio consiste en “no tener más de 20 días de faltas acumulados durante esos 6 meses previos a la licencia “por enfermedad personal o familiar, ni licencias por largo tratamiento”.

El Ministro dijo que el área de “Recursos Humanos va a establecer un formulario especial y el responsable de cada área va a tener que certificar que la persona cumpla con los requisitos que establece el decreto”.

Cabe destacar que la licencia de invierno decretada por Bertone solamente es para la administración central, ya que los entes descentralizados y autárquicos deberán expresar su adhesión para otorgar ese descanso anual a sus empleados.

En los gremios estatales, como ATE, ATSA y SUTEF hubo expresiones de rechazo a la medida, considerando que “no se dicta en un momento oportuno”, por cuanto existe mucho malestar de los trabajadores por la falta de la definición de un aumento salarial (ver nota aparte).