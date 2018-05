Paula Gargiulo: “En 30 meses de gestión duplicamos el monto y la cantidad de titulares del programa Red Sol”

La titular de Desarrollo Social dialogó con El Sureño y brindó aspectos salientes de la gestión, las metas que se han alcanzado y sobre todo el acercamiento más directo que se logró del área con la gente. Dijo que el objetivo de la gestión es “la restitución de derechos y garantizar la igualdad de oportunidades de los sectores más postergados”.

USHUAIA.- En una entrevista con El Sureño, la ministra de Desarrollo Social de la Provincia, licenciada Paula Gargiulo, realizó un balance de gestión de las políticas sociales del Gobierno provincial, destacando que el objetivo de la gestión es “la restitución de derechos y garantizar la igualdad de oportunidades de los sectores más postergados”. Nos recibe en la nueva Casa de Desarrollo Social en la Margen Sur, donde se recibe a los vecinos de la zona y se escuchan sus necesidades. Gran parte de la semana trabaja en este edificio, donde ha mudado gran parte de la gestión de gobierno en materia social.

El Sureño: ¿Cuál es hoy la principal presencia de la provincia ante la demanda social?

Paula Gargiulo: Hay un dato muy preciso que ilustra la fuerte presencia que está teniendo la provincia entre las familias que más lo necesitan. Con el programa Red Sol hemos duplicado en estos meses de gestión la cantidad de familias que lo reciben y también aumentamos el monto del beneficio. Arrancamos la gestión con 1149 personas asistidas por este programa que cobraban 2000 pesos y hoy tenemos 2330 personas que reciben 4000 pesos. Esto se debía a que el Estado provincial no tenía capacidad de relevar la demanda.

ES: ¿A qué se debe el aumento de la cantidad de personas que reciben esta ayuda?

PG: Esto tiene que ver con que al momento de asumir había mucha demanda desatendida y hoy estamos tratando de dar respuestas a todos los que necesitan de este programa, pero también con que pudimos ordenar un sistema en el cual se desviaban fondos por hechos de corrupción que denunciamos en su momento, y ese recurso lo reinvertimos para mejorar el monto que recibe la gente.

ES: ¿Qué se está haciendo desde la provincia en relación a la situación alimentaria?

PG: Con respecto al programa alimentario que se lleva adelante a través de la tarjeta social, tenemos un padrón actual de más de mil titulares, con una inversión que en 2017 fue de más de 15 millones, o sea el doble de inversión en dos años de gestión. En gran parte por las deudas que se arrastraba de años anteriores.

Además, existen ayudas a través de subsidios puntuales para situaciones de urgencia, y en este caso el aumento del presupuesto en dos años creció, pasando a 25 millones de pesos.

ES: ¿Qué acciones se están llevando adelante con relación al programa de Acogimiento Familiar?

PG: En estos meses de gestión hemos regularizado la situación de estos subsidios para ayuda de las familias que se encuentran en este programa. Aumentamos los montos que se destinan a las familias para que los chicos que no tienen contención familiar en lugar de estar en instituciones puedan hacer una vida familiar como marca la Convención Internacional.

ES: ¿En materia de política de género se ha avanzado algo en la provincia?

PG: El desarrollo y aplicación del protocolo contra la violencia de género junto con las capacitaciones está mejorando la articulación para dar respuesta a uno de los problemas sociales más graves que tenemos en el país. Se está trabajando mucho en capacitar y aplicar los protocolos. Nuestro principal enemigo es el silencio y la inacción, por eso estamos haciendo un trabajo muy fuerte para generar un cambio cultural en esta materia.

ES: ¿Cómo avanza la asistencia en materia gasífera a las familias de la provincia?

PG: Este programa no se maneja desde Desarrollo Social. Pero la provincia, por medio del Ministerio de Economía, está haciendo un enorme esfuerzo presupuestario para que las personas que no tienen gas natural puedan seguir accediendo a la garrafa a valor muy económico, porque mientras aumentó el precio de la garrafa el Gobierno nacional no modificó su presupuesto para el programa de subsidios, por lo cual la Gobernadora definió que esa diferencia la afronte la provincia. Pasamos de invertir $200 millones en el 2016 a $400 millones en el 2017 y este año tenemos estimado destinar 700 millones de pesos para cubrir esta necesidad.

ES: ¿Cual es la presencia concreta de Desarrollo Social en Río Grande, donde la situación social es distinta a la de Ushuaia?

PG: En Río Grande fue clave la inauguración de la nueva sede del Ministerio de Desarrollo Social en la Margen Sur de la ciudad de Río Grande. Esta apertura cumple con el objetivo de un Estado cercano y al servicio de la comunidad. Desde el mes de junio, que abrimos las puertas, se convirtió en un lugar referente ante las necesidades de los vecinos de esa ciudad, circulando por distintas demandas alrededor de 3800 personas, solo en esta dependencia. Esto nos obliga a trabajar más, porque la gente ya nos identifica y sabe que nos encuentra acá; así que eso también permite ir canalizando mejor las necesidades y demandas de los vecinos.

También inauguramos el nuevo edificio destinado al Centro de Actividades y Hogar de Día “Lazos de Amor” de la ciudad de Río Grande. En el mes de diciembre, a través del Programa de responsabilidad social empresaria de YPF, la Gobernadora recibió un nuevo edificio, el cual se destinó a los adultos mayores de la ciudad de Río Grande garantizando de ésta forma un nuevo espacio con mayor amplitud, lo que permite recibir mayor población y generar más actividades en espacios adecuados.

ES: ¿Se trata de lograr una gestión más cercana a las necesidades de la gente?

PG: Es que necesitamos estar cerca de la gente. Hoy estamos presente fuertemente en Río Grande y también en la Margen Sur. Antes la provincia no existía. Esto no solo se concreta en presencia física, operativos barriales, etc. Sino también se concreta en 2 nuevas camionetas Toyota Hilux 4×4 y 3 utilitarios Peugeot Partner cero km para mejorar el trabajo territorial, de traslados y asistencias.

Al inicio de gestión solo se contaba con 2 vehículos fuera de funcionamiento y 1 camioneta en uso para cubrir necesidades en todo el ámbito provincial. La adquisición de ésta herramienta ha sido fundamental para garantizar el trabajo territorial.

ES: ¿Cuáles son los desafíos de gestión por delante?

PG: La mejor política social es el pleno empleo, pero donde hay una necesidad hay un derecho. Antes la provincia estaba ausente y hoy la provincia tiene desplegada una estrategia territorial de contención y acompañamiento. La provincia no es ajena a la situación nacional que atraviesa la economía, por eso la necesidad de acompañar a quienes más lo necesitan. Esa es la tarea que nos encomendó la Gobernadora.

Los números demuestran que la política social estos dos años se fortaleció fuertemente para dar respuesta a las familias de Tierra del Fuego.

Aumento al fondo de subsidios a la asistencia social

USHUAIA.- Mediante los decretos 1265/18 y 1269/18 el Ejecutivo Provincial autorizó ampliar los fondos para subsidios para Río Grande y Ushuaia del Ministerio de Desarrollo Social, por la suma de 4 millones de pesos para cada ciudad.

Los recursos que se vuelcan al fondo permanente están destinados, entre otras cuestiones, a atender gastos de racionamiento, alojamiento, pasajes y aportes a instituciones. La ampliación de subsidios para Río Grande y Ushuaia del Ministerio de Desarrollo Social fue solicitada por la titular de la cartera, Paula Gargiulo.

La medida surge para atender el aumento de la demanda espontánea requerida por personas en situación de riesgo como así también el constante incremento sufrido en los importes a cubrir, y para garantizar la pronta atención que cada caso requiere.

En los decretos firmados se hace mención que al inicio del ejercicio económico 2018 se había dispuesto afectar a cada uno de esos fondos permanentes la suma de 4 millones de pesos, la que ahora debe incrementarse en otros 4 millones más cada uno producto de la compleja situación económica que viven muchas familias.