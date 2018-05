Planta Potabilizadora”Es responsabilidad del Gobierno supervisar la obra”

Con durísimas declaraciones, el Director de Obras Sanitarias, Cristian Pereira, detalló el estado de la obra y dijo, que las puertas están abiertas para todos los que quieran inspenccionar.

RIO GRANDE.- El Director de Obras Sanitarias de la Municipalidad, Cristian Pereira, explicó ante varios periodistas de la ciudad cuáles son las causas de las demoras en la finalización de la nueva Planta Potabilizadora de Agua, y recalcó que la fecha de finalización es 31 de mayo.

“Todos somos partícipes de esta obra, porque lo estamos haciendo con fondos municipales finalmente. Esto no tiene secretos, las puertas no están cerradas para nadie, nosotros hemos traídos muchos colegios, y otras instituciones que recorran la obra y que la conozcan. Pero que no por oportunismo político o porque alguien quiera apurar la situación nosotros vamos a hacer las cosas de forma que no correspondan. Tenemos una responsabilidad, con el agua y las características que tiene que tener para enviarla a la ciudad, así que no vamos a poner en riesgo la situación”, manifestó Pereira.

Además, explicó que la planta potabilizadora debe cumplir con muchos parámetros físico químicos, y que se encuentran en la etapa de determinar qué tipo de producto químico se utilizará, con qué composición, qué característica, cómo se dosifica: “Tenemos que probar cada uno de los receptáculos, porque si nosotros encontramos micro fisuras o algún tipo de falla en la estructura, nosotros tenemos que reclamarle a la empresa. Y se tiene que vaciar, reparar como corresponde”, detalló.

Pereira recalcó que la empresa tiene plazos a cumplir, que son fiscalizados constantemente por el municipio: “El 31 de mayo vence el plazo de obra. A partir de ahí la empresa tendrá que justificar si es que no termina la obra como corresponde. Pero la empresa no solo tiene que hacer la obra, también tiene que ponerla en operación, tiene que tener garantía, la empresa nos está dejando repuestos de cada cosa que pueda llegar fallar”, dijo. Y dio el ejemplo de componentes como la Andrasita, el Sulfato y la arena que forman parte del proceso de filtrado, y decoloración del agua. Aclaró que cada uno de esos componentes químicos, se compran en diferentes lugares del país.

“Ya se han probado las bombas, los floculadores, los filtros están terminándose ya. El plazo de obra se extendió porque a empresa justificó, no es que damos una ampliación de plazo a la empresa porque somos buenos o hay una connivencia. Toda la documentación está a la vista del que la requiera. Por supuesto que la provincia tiene que inspeccionar la obra. Las puertas están abiertas, porque un certificado de obra se manda a la provincia y la provincia lo envía a la Nación, o sea que quiero creer que sí saben lo que están firmando”, enfatizó el Director.

En cuanto a las declaraciones hechas por funcionarios provinciales, Pereira Aclaró: “Entiendo que hay motivaciones políticas, que me exceden. Pero si me cae mal cuando me dicen que por un vecino que a la noche tiene falta de agua me acerco a la planta. Hace un año que no vienen a la planta, ¿de verdad necesitan que un vecino les diga que tiene problemas para cercarse? Es una responsabilidad de ellos venir”.

Y agregó: “Me llama la atención cuando me plantean que ahora van a venir a visitar la obra. Nos deben 60 millones de pesos, me hubiera gustado el acompañamiento, antes. Ahora si quieren que vengan, yo estoy todos los acá días”.