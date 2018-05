Presentaron un listado de docentes que llevan 6 meses sin cobrar

RIO GRANDE.- En horas de la mañana de este miércoles un grupo de docentes se presentó ante autoridades del Ministerio de Educación, junto con representantes del Sutef, con la finalidad de presentar un listado de la cantidad de educadores que aún no han cobrado sus haberes desde febrero y otros que tomaron horas y cargos en abril, de los que aún no existe una fecha certera sobre el día en que se abonarán sus haberes.

En el lugar, Soledad Rottaris, secretaria Adjunta del gremio que agrupa a los docentes, confirmó que se presentaron en la sede del Ministerio de Educación con el fin de acercar un listado de la cantidad de docentes que no cobran desde febrero. “Nos acercamos otra vez buscando respuestas por el no cobro de los docentes. Los maestros, que han prestado servicios y no han cobrado sus salarios de febrero, de marzo y de abril y no estamos hablando de docentes nuevos. Tenemos más de 90 docentes que lo único que han hecho es un cambio de un cargo a otro, de un día para otro y al día de la fecha no tienen pagados sus haberes”, detalló Rottaris.

La sindicalista denunció que el primer argumento utilizado por las autoridades gubernamentales fue que el Ministro (Diego Romero) no tenía conocimiento de la situación. “Lo real era que todo el sistema y papeleo que va a Recursos, no pueden desconocerlo. Nosotros tenemos en nuestro poder todo el papeleo que muestra que no es algo administrativo. Las fechas son desde marzo y de febrero. Y los docentes que han tomado horas en abril. No sé cuándo van a cobrar”.

Rottaris señaló que se han hecho varios llamados y presentaciones para que se les dé una respuesta a los docentes que hace meses que no cobran. “Si no quieren atender al sindicato como Sutef, entendemos que los deben atender a estos docentes que vienen a reclamar”.

Reclamó que “este siempre es el sector que se ve vapuleado por este Gobierno y que por vocación debería trabajar tres o cuatro meses sin cobrar sus salarios”.

Desde el gremio no se descartó tomar acciones ante esta situación y aseguraron que los docentes que no cobren seguirán con la retención de servicios hasta que se les abone lo adeudado.

Talleristas que se suman

Enrique Bernard es uno de los tantos talleristas enmarcados dentro de la educación no formal, que desde hace seis meses no cobra. Bernard recalcó ante la prensa que los docentes del sector, además de no cobrar desde febrero, se encuentran en una situación de gran inestabilidad laboral. “Tenemos muchos compañeros que desde el mes de febrero no cobran. Pero estamos viviendo un clima de inestabilidad desde hace varios años. Cada 31 de diciembre se dan de baja las horas de los talleres para después usarlas políticamente y darles de alta cuando ellos creen. Es un manoseo constante que viene de años, no es algo coyuntural de este 2018. Siendo que nosotros hemos adquirido un derecho de años. Yo ingresé a los talleres de cultura el 7 de enero 2008, siempre hemos tenido altibajos. Pero notamos que prácticamente somos docentes de segunda, es como si no existiéramos, siendo que estamos amparados por la ley”.

El profesor dijo que están pasando una situación crítica. “Yo soy sostén de familia, como muchos otros talleristas y el alquiler no te banca tres meses, en el supermercado, en la verdulería no te bancan que vos les digas esperá que carguen mi alta”.