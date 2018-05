Respaldo a la gobernadora Bertone por su reclamo a Cancillería en la cuestión Malvinas

Rubén Rada, presidente de la entidad, expresó su apoyo a la gobernadora Rosana Bertone en su reclamo a Cancillería a raíz de la omisión al Gobierno de Tierra del Fuego en los acuerdos que avanzan con Gran Bretaña.

USHUAIA.- Rubén Rada, presidente de la Confederación de Combatientes de la República Argentina, brindó su apoyo al reclamo que la gobernadora Rosana Bertone le hizo al canciller Jorge Faurie por la exclusión de Tierra del Fuego de la mesa de negociaciones por la cuestión de las Islas Malvinas.

Además, el titular de la entidad que nuclea al 92% del padrón de veteranos de todo el país, expresó su rechazo al acuerdo de pesca firmado entre Argentina y el Reino Unido y adelantó “un camino de acción para esclarecer la actualidad y así poder accionar a favor de los intereses soberanos del país sobre las Islas”.

En apoyo al reclamo de Bertone, Rubén Rada dijo que “las Malvinas son argentinas y pertenecen a la Provincia de Tierra del Fuego, cuya capital es Ushuaia” y aseguró que “no es posible consentir que se excluya al Gobierno fueguino de una mesa donde se negocian, a costa de la soberanía del pueblo argentino, recursos de territorios que están dentro de esta unidad autónoma”.

En ese sentido, expuso que “la avaricia del Imperio no viene por dos islas, sino que vienen por los recursos naturales, y que los recursos naturales no se venden, no se entregan ni se privatizan porque pertenecen a los pueblos, para que sean felices los que viven en ese pueblo” y añadió que hay que entender que las Malvinas “son el trampolín para la Antártida Argentina y para la Patagonia”.

“Nosotros en algo vamos a ser estrictos. Sabemos que debemos estar insertados en el mundo, sabemos que no debemos ser un gueto en el mundo. También sabemos los combatientes de Malvinas que hay épocas muy difíciles en nuestro país, y lo sabemos porque vivimos acá, pero también sabemos que ningún derecho sobre nuestras islas o nuestro mar argentino se va a cambiar por un plato de comida. Porque como dijo San Martín: en pelotas pero libres”, destacó el titular de la Confederación.

Y agregó: “Existen tres tipos de políticas: la política berreta, la política partidaria y la alta política de Estado. Nuestros recursos naturales nos pertenecen, como a la América del Sur y entender esto es parte de la alta política y en esto no debe haber confusión. Por ello, vamos a pedir a cada uno de los legisladores en los próximos días, para saber qué están haciendo con los tratados, con los tratados de pesca, qué están viendo con el petróleo, qué están viendo con la no participación de la provincia de Tierra del Fuego en la mesa de negociación”.