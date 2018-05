Río Grande tiene su Preselección pensando en Bahía Blanca

RIO GRANDE.- En la tarde de ayer se dio a conocer -por parte del Departamento de Futsal AFA de esta ciudad- la lista de diecisiete jugadores que conformarán la Preselección de Río Grande que deberá defender el título alcanzado el año pasado en el Torneo Patagónico de Selecciones Mayores, ahora en la ciudad de Bahía Blanca del 6 al 10 de junio próximo.

Sin sorpresas, el técnico Pablo Cobián fijó sus ojos en la gran mayoría de los jugadores que la integraron el año pasado, por ello no extraña que entre todos los convocados haya nueve jugadores del club que él orienta a diario, aunque dos de ellos, el caso de Nicolás Gallo y Alejandro Peña, el año pasado defendían los colores de Metalúrgico y recién hace tres fechas que defienden al club del Parque Industrial.

Además de Defensores fueron citados el capitán Facundo Perpetto, Emanuel Quiroga, Sergio Barrios, Gustavo Torres, Franco Barrientos, Hugo Pérez y el juvenil Román Andrade.

Por el lado de Club de Amigos, fueron citados sus dos jugadores históricos, el cierre Leonardo Barrios y el goleador Sebastián Villarroel, quienes deben asumir el compromiso de ponerse a la par de sus compañeros en el aspecto físico ya que están bastante atrás del nivel que han mostrado los demás jugadores convocados; el compromiso de ellos está.

Aparece en esta oportunidad el jugador de Estrella Austral Nicolás Paredes, quien al inicio del año pasado comenzó jugando CAFS y luego sufrió una lesión que lo marginó hasta el inicio de esta temporada donde volvió al conjunto de su padre, y ya recuperado, será una pieza clave para Pablo Cobián, tal cual fue en el Patagónico de Selecciones de Bariloche 2016 donde fue elegido como el mejor jugador del campeonato.

De Unión Antártida Argentina, fueron citados dos valores, el arquero Francisco Chávez y el cierre Cristian Carrasco, quienes el año pasado defendieron los colores de Escuela Argentina y Parque Futsal respectivamente, pero fueron parte del equipo que se coronó campeón en el gimnasio del Club San Martín.

Y los tres nuevos valores que se suman al equipo son los representantes del club Camioneros quienes el año pasado no pudieron ser de la partida por estar abocados de lleno al Torneo Federal B de Fútbol, nos referimos al arquero Alejandro Godoy y al alero Juan Barrientos, siempre en la consideración del entrenador, y el experimentado Víctor Verón quien ya conoce de memoria el sistema de juego que implementa Cobián a quien conoce de distintos equipos, sobre todo de Filial River Plate.

Las grandes bajas de éste equipo pueden estar centradas en Matías Chávez y Ezequiel Pereyra por distintos motivos; el primero porque al volver se resintió de una lesión crónica en el tobillo, y el segundo porque ingresó en un conflicto entre el club dueño de su pase, Defensores Futsal, y el que lo pretendía, Unión Antártida Argentina, y éste año aún no ha jugado y no se sabe si lo hará.

Más allá que hay otros nombres en carpeta, los cuales el entrenador prefirió no dar a conocer los mismos, todo estará sujeto a que el equipo se ponga a tono en lo físico, que todos estén en condiciones de viajar y para ello puedan conseguir sus permisos laborales, y en caso que esto no suceda, subirán algunos nombres que están esperando en las gateras.

La programación

Sábado 5 de mayo – Gimnasio Jorge Muriel

20:10 – Femenino Filial GyE Jujuy vs. San Isidro

21:20 – Femenino Escuela Argentina vs. Parque Futsal

22:30 – Primera A Progreso vs. Club de Amigos

Domingo 6 de mayo – Gimnasio Margen Sur

11:00 – Primera B Los Troncos vs. Intevu FC

12:30 – Primera B Barcelona RG vs. Victoria

14:00 – Primera B Santa Inés vs. Club de Barrio

15:30 – Primera B Pomelo Hidráulico vs. Mitre FC

17:00 – Primera A Escuela Argentina vs. Camioneros

18:30 – Primera A Filial GyE Jujuy vs. Estrella Austral

20:00 – Primera A San Isidro vs. Metalúrgico

21:30 – Primera A Parque Futsal vs. Defensor Futsal

Domingo 6 de mayo – Gimnasio Jorge Muriel

14:50 – Primera C Deportivo Ardiles vs. Lanús FC

16:10 – Primera C San Francisco vs. Dínamo

17:30 – Primera C Gremio vs. Juventud

18:40 – Primera C Héroes de Malvinas vs. Claro FC

19:50 – Primera C Austral FC vs. Defensa y Justicia

21:10 – Primera C Rivadavia vs. Victoria C

22:30 – Primera C Kapones vs. JIR

Domingo 6 de mayo – Gimnasio Margalot

18:30 – Femenino Progreso vs. Metalúrgico

19:40 – Femenino Club de Amigos vs. Defensores

20:50 – Femenino Camioneros vs. Unión Ant. Arg.

Preselección Río Grande 2018

Jugadores Clubes Posición

1. Francisco Chávez Unión Antártida Argentina Arquero

2. Alejandro Godoy CSCD Camioneros Arquero

3. Gustavo Torres Defensores Futsal Arquero

4. Leonardo Barrios Club de Amigos Cierre

5. Cristian Carrasco Unión Antártida Argentina Cierre

6. Víctor Verón CSCD Camioneros Cierre

7. Juan Barrientos CSCD Camioneros Cierre/Alero

8. Nicolás Paredes Estrella Austral Cierre/Alero

9. Franco Barrientos Defensores Futsal Alero

10. Nicolás Gallo Defensores Futsal Alero

11. Alejandro Peña Defensores Futsal Alero

12. Hugo Pérez Defensores Futsal Alero

13. Emanuel Quiroga Defensores Futsal Alero

14. Facundo Perpetto Defensores Futsal Alero/Pivot

15. Román Andrade Defensores Futsal Pivot

16. Sergio Barrios Defensores Futsal Pivot

17. Sebastián Villarroel Club de Amigos Pivot

sele.jph:

La Selección de Río Grande; campeón del Patagónico 2017; éste año llega con algunos retoques.