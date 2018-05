Sábado récord para el Karate Do

USHUAIA.- Con una participación inédita que tuvo más de 260 atletas, la Escuela Kodokan, liderada por Marcelo Chávez, efectuó el Torneo “20 años”, en conmemoración a los 22 que lleva la institución en nuestra provincia. Francisco Ainardi (Kumite), Luis Villalón (Kata) y Enzo Tovani (Kobudo) fueron los vencedores del segmento principal.

El pasado sábado en el gimnasio “Ana Giró” de la capital se diputó el “Torneo de Karate Do y Kobudo Tradicional, 20 años de la escuela Kodokan en Tierra del Fuego”, organizado por la asociación de Karate Do Shorinryu Kodokan que preside el sensei Marcelo Chávez siendo fiscalizado por la Federación de Karate Do de Tierra del Fuego que lidera Juan Carlos Parodi.

En total formaron parte del mismo 261 competidores, pertenecientes a las escuelas de Ushuaia: Shito Ryu Hayashi Ha que encabeza Parodi, Shotokan El Palomar representada por Ledesma y dirigida por Franco Gergo, Goju Ryu Bushikai de Villafañe representada por López y la anfitriona Kodokan Shorinryu liderada por el Sensei Marcelo Chávez.

Cabe resaltar que también vinieron desde Río Grande la Escuela Municipal Shotokan, que lidera el Sensei Vicente Sosa y la Goju Ryu Shobukan a cargo del Sensei Javier Cayre.

Si bien el arranque se demoró una hora por la llegada de una de las delegaciones del norte de la isla que se vio perjudicada por el clima, los karatecas separados en categorías cadetes (13 a 15 años), juveniles (16 y 17) y mayores (mas de 18 años) fueron sucediendo en sus presentaciones de Kata (formas) y luego Kumite (combate).

Cuando el reloj marcó las 14:30 se realizó una breve ceremonia de apertura, continuando con la disputa de Kobudo (manejo de armas tradicionales Okinawenses) en cinturones negros como así también Kata y Kumite, al mismo tiempo que se daba rienda suelta a las categorías participativas infantiles.

Este segmento tuvo más de 160 menores a partir de los 5 años de edad, entre las categorías participativas y competitivas de Kata.

Con este número total de 260, el evento se ha vuelto el mayor de la historia de Tierra del Fuego, con lo que ello significa.

Marcelo Chávez: “Me tocó ser la cabeza pero esto es de todos”

El Sensei Marcelo Chávez, organizador del certamen y líder de la Escuela Kodokan, habló en exclusiva con este medio y sostuvo: “La verdad estoy muy contento por el trabajo en equipo que venimos haciendo con la Federación de Tierra del Fuego. Me tocó ser la cabeza de este torneo histórico, pero es algo de todos y que se va a prolongar en el tiempo. Veníamos teniendo 160 competidores en los federativos y hoy tener 260 es algo impensado”.

Y agregó que “sin el acompañamiento de las familias, los jueces, los instructores y los atletas esto sería imposible. Tuvimos un torneo sin lesionados, sólo los golpes propios de un deporte de contacto y es el resultado de las prácticas conjuntas, las clínicas de arbitraje y todo el trabajo que se realiza con las otras escuelas”.

“La Escuela Kodokan que me toca liderar en dos semanas viaja al Hombu Dojo, la sede central, para realizar prácticas de perfeccionamiento. Somos 10 karatecas y venimos preparándonos hace tiempo intensificando los fines de semana. Ya no nos queda nada y hemos contado con apoyo para poder hacerlo. Muchas expectativas porque es el grupo más numeroso de un contingente fueguino hacia la Isla de Okinawa”, enfatizó para concluir, agradeciendo a la Secretaría de Deportes, al Hospital Regional Ushuaia, a Alejandro Velásquez y al Sensei Luis Vázquez, Director Técnico Nacional de la escuela Kodokan por su presencia y colaboración permanente, entre otros.

Resultados – Kata

Masculino

Hasta 7 años desde 8º Kyu: 1º Camilo Alvarez (Shotokan Río Grande), 2º Briones Gadiel (Kodokan), 3º Ponce de León Natan (Kodokan).

8 y 9 años desde 8º Kyu: 1º Federico Villalon (Esc 16 Shito), 2º Buigues Tomas (Kodokan), 3º Emerson Maldonado Eric (Doyo Kaupen).

10 a 12 años de 8º a 5º Kyu: 1º Luca Tabuchini (Polideportivo Shito), 2º Gonzalo Velásquez (Palomar), 3º Tomás Belloto (Esc 16 Shito).

10 a 12 años de 4º Kyu a Dan: 1º Yair Nazar (Shotokan Río Grande); 2º Lallana Juan Pablo (Dojo Kaupen), 3º Rojas Mamani Kevin (Dojo Kaupen).

13 a 15 años hasta 8º Kyu: 1º Matías Echeverría (Kodokan), 2º Rodolfo Portal Montial (Polideportivo Shito).

13 a 15 años de 7º a 5º Kyu: 1º Jhon Ugarte (Polideportivo Shito), 2º Facundo Pérez (Esc 39 Shito), 3º Luis Flores (Shotokan Río Grande).

13 a 15 años de 4º Kyu a Dan: 1º Bruno Altieri (El Palomar), 2º Joel Peralta (Shotokan Río Grande), 3º Lucas Escobar (Polideportivo Shito).

Unificados -16 y 17 años hasta 5º Kyu: 1º Kevin Montenegro Niño (Esc 39), 2º César Poblete (Polideportivo Shito).

16 y 17 años de 7º a 5º Kyu: 1º Enzo Tovani (Polideportivo Shito), 2º Ignacio Alvarez (Shotokan Río Grande), 3º Joaquín Venegas Haro (Polideportivo Shito).

Mayores de 18 años hasta 8º Kyu: 1º Díaz Walther (Kodokan), 2º Ariel Molina (Kodokan), 3º Alberto Velásquez (Palomar).

Mayores de 18 años de 7º a 5º Kyu: 1º Daniel Destéfano (Kodokan), 2º Miguel Rodríguez (Esc 39- Shito), 3º Ernesto Giordano (Goju Ryu Río Grande).

Mayores de 18 años de 4º a 1º Kyu: 1º Fabián Guillermo (Polideportivo Shito), 2º Federico Tagliabue (Kodokan), 3º Matías Bleuer (Polideportivo Shito).

Unificado Mayores de 18 años: 1º Luciano Olivera (Goju Ryu Río Grande), 2º Franco Lisi (Goju Ryu Río Grande), 3º Facundo Ramírez (Goju Ryu Río Grande).

Hasta 39 años – Danes: 1º Luis Villalon (Polideportivo- Shito), 2º Francisco Ainardi (Palomar), 3º Mauricio Santana (Shotokan Río Grande).

Femenino

Hasta 7 años desde 8º Kyu: 1º Vega Jofre Brianna (Doyo Kaupen), 2º Mattiuz Milba (Kodokan), 3º Mariana Raurell (Shotokan Andorra).

8 y 9 años desde 8º Kyu: 1º Cartagena G Jacelín (Doyo Kaupen), 2º Soe Figueredo (Esc 16 Shito), 3º Herrera Marisol (Doyo Kaupen).

10 a 12 años de 8º a 5º Kyu: 1º Ocampo Rocío (Doyo Kaupen), 2º Montenegro Lina (Esc 39 Shito), 3º Martina Caimapo (Esc 16 Shito).

13 a 15 años hasta 8º Kyu: 1º Carolina Portal (Polideportivo Shito), 2º Celeste Altamirano (Kodokan), 3º Valeria Luque (Kodokan).

13 a 15 años de 7º a 5º Kyu: 1º Milagros Rodríguez (esc 39 Shito), 2º Luz Alberto Dalma (Doyo Kaupen), 3º Pepe Sofía (Doyo Kaupen).

13 a 15 años de 4º Kyu a Dan: 1º Priscila Villalon (Esc 16 Shito), 2º Tahiana Petrone (Shotokan Río Grande), 3º Silva Agostina (Kodokan).

16 y 17 años de 4º Kyu a Dan: 1º Antonela Piaggio (Shotokan Río Grande), 2º Lucía Ledesma (Shoto Yuku), 3º Antonela Pedemonte (Kodokan).

Mayores de 18 años hasta 8º Kyu: 1º Edith Portal Montial (Polideportivo Shito), 2º Tetiana Nikitina (Polideportivo Shito), 3º Mercedes Chiesa (Kodokan).

Mayores de 18 años de 7º a 5º Kyu: 1º Carolina Cisterna (Kodokan), 2º Liz Bobadilla (Palomar), 3º Rocío Moreno (Polideportivo Shito).

Hasta 39 años – Danes: 1º Yessica Montaño (Polideportivo-Shito), 2º Karen Daiana (Polideportivo-Shito), 3º Melina Gamarra (Shotokan Río Grande).

Resultados: Kobudo

Masculino – Mayores: 1º Enzo Tovani (Polideportivo Shito), 2º Eduardo Ast (Kodokan), 3º Federico Szatynski (Kodokan).

Resultados: Kumite

Masculino Cadetes de 7º a 5º Kyu: 1º Luis Flores (Shotokan Río Grande): 2º Jhon Ugarte (Polideportivo Shito), 3º Facundo Perez (Esc 39 Shito).

Cadetes de 4º Kyu a Dan: 1º Matías Nazar (Shotokan Río Grande), 2º Bruno Altieri (Palomar), 3º Lucas Escobar (Polideportivo Shito).

Juveniles de 4º Kyu a Danes: 1º Ignacio Alvarez (Shotokan Río Grande), 2º Joaquín Funes (Shotokan Rio Grande), 3º Joaquín Venegas Haro (Polideportivo Shito).

Mayores de 7º a 5º Kyu: 1º Daniel Destéfano (Kodokan), 2º Pablo Molina (Kodokan), 3º Norberto Sandoval (Polideportivo Shito).

Mayores de 4º a 1º Kyu: 1º Guillermo Fabián (Esc 39 Shito), 2º Adán Quispe (Polideportivo Shito)

3º Federico Tagliabue (Kodokan).

Mayores Danes: 1º Francisco Ainardi (Palomar), 2º Luis Villalón (Polideportivo Shito), 3º Oscar Gallo (Shotokan Río Grande).

Femenino

Cadetes de 7º a 5º Kyu: 1º Abril Piñero (Polideportivo Shito), 2º Milagros Rodríguez (Esc 39 Shito), 3º Oriana Ruiz (Shotokan Río Grande).

Cadetes de 4º Kyu a Dan: 1º Agostina Silva (Kodokan), 2º Priscila Villalón (Esc 16 Shito), 3º Zaira Sotelo (Shotokan Río Grande).

Juveniles de 4º Kyu a Danes: 1º Florencia Stang (Esc 39 Shito), 2º Antonela Piaggio (Shotokan Río Grande), 3º Guadalupe Medina (Shotokan Río Grande).

Mayores de 4º Kyu a Danes: 1º Eliana Gómez (Shotokan Río Grande), 2º Melina Gamarra (Shotokan Río Grande), 3º Yessica Montaño (Polideportivo Shito).