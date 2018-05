Se consagraron los campeones en Ushuaia

USHUAIA.- El pasado fin de semana se vivió un lindo espectáculo en el Cerro Cortez, donde ACME disputaba el “Gran Premio Coronación” de Bicicletas de Descenso de Montaña, más bien conocidas como Downhill. Sin su máximo exponente Lucas Carrera, todas las miradas en el segmento mayor se posaron en Lucas Jerez, quien fue segundo y se adueñó de la corona.

En la última presentación de la temporada 2017/2018 y antes del receso invernal -que se extenderá por lo menos hasta septiembre- la Asociación de Ciclismo de Montaña Extremo (ACME) llevó a cabo el “Gran Premio Coronación” en las inmediaciones del Cerro Cortez.

Con un trazado renovado, que tuvo un salto enorme en relación a lo que estamos acostumbrados justo en la llegada del circuito de 800 metros, los más de 30 competidores tuvieron que dejar en evidencia sus cualidades para no perder el control de las bicicletas.

Como habíamos mencionado en la previa, la categoría Elite tenía como líder a Lucas Jerez quien buscaba sellar su corona en la competencia final. Si bien las condiciones climáticas fueron difíciles, con mucha escarcha y un clima frío, Jerez consiguió finalizar segundo por escasa diferencia respecto a Maquirraín -ganador de la general- y así se adjudicó la corona del Campeonato Fueguino.

Pero la gran incógnita estuvo suscitada en dos categorías. Por un lado la Master, donde David Correa arribaba como puntero pero Rodrigo Ponce lo seguía muy de cerca, con una batalla que se extendió desde la primera hasta la sexta fecha.

En la disputada el domingo, Ponce logró imponerse ante un Correa que resignó algunos segundos, finalizando tercero. De este modo ambos quedaban igualados en puntos, pero el desempate también marcaba mucha paridad, no sólo en primeros puestos sino en segundos y terceros como carreras ganadas. Ante una situación atípica, la organización debió recurrir a la sumatoria de los tiempos de cada una de las fechas donde Correa salía airoso de su contendiente por apenas 6 segundos y así desataba el festejo.

Otra categoría que finalizó empatada fue la Juvenil, donde Esteban Mendiburu y Agustín Enriquez compartían la ubicación de campeón. En este caso fue sencillo el desempate en cuanto a carreras ganadas, con Mendiburu 2-0 sobre Enriquez.

Por último, en las Semi Rigidas se adjudicó la corona Agustín Gallardo luego de marcar 1 segundo y medio menos que Gonzales en su mejor registro, superándolo en los puntos para dar el zarpazo al campeonato.

Ahora vendrá un largo descanso hasta septiembre, para retomar una nueva temporada, la 2018/2019.

Lucas Jerez: “Estaba muy escarchado y siempre iba al límite del palo”

El flamante campeón de la categoría Elite, dialogó en exclusiva con este medio luego de la conquista del título: “Era un domingo con mucho frío y que había dejado el terreno sumamente escarchado y peligroso para los golpes”.

“Yo llegaba con una buena ventaja y ante la ausencia de Lucas (Carrera) por dolores en la espalda solo necesitaba sumar 9 puntos para consagrarme”, agregó.

Antes de concluir: “Siempre que arriesgo me pego entonces en esta oportunidad prioricé completar la carrera sin golpearme, porque me dolía el tobillo y además sabiendo que viajo el 13 de junio a Tucumán para lo que será la segunda fecha de la Copa Argentina de Descenso, me jugó más la estrategia que arriesgar”, enfatizó.

Sin dudas una alegría enorme para Lucas que debutó a fines del 2016 en el segmento cadete y ya se ha afianzado dentro de los juveniles, pasando por la Open Shimano y la IXS Downhill Cup. Actualmente viene de ser cuarto en la primera de la temporada de la Copa Argentina.

Resultados de la fecha

Categoría Elite: 1º Iñaki Maquirrain 1:47.55; 2º Lucas Jerez 1:47.97; 3º Marcos Andrada 1:52.02.

Categoría Master: 1º Rodrigo Ponce 1:55.27; 2º Nelson Castro 1:59.51; 3º David Correa 2:03.23.

Categoría Juvenil: 1º Braian Quintana 1:51.91; 2º Iván Fosati 1:58.36; 3º Esteban Mendiburu 1:59.31.

Categoría Semi Rígidas: 1º Agustín Gallardo 2:19.41; 2º Leonel González 2:20.81.

Campeonato

Categoría Elite: 1º Lucas Jerez 182; 2º Emilio Aceto 135; 3º Lucas Carrera 120.

Categoría Master: 1º David Correa 217 (13:19); 2º Rodrigo Ponce 217 (13:25), 3º Mariana Pabón 136.

Categoría Juvenil: 1º Esteban Mendiburu 175 (2 CG); 2º Agustín Enríquez 175 (0 CG); 3º Braian Quintana 164.

Categoría Semi Rígidas: 1º Agustín Gallardo 195; 2º Leonel González 194; 3º Brian Garín 142.