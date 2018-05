“Se recauda más por multas, que por el uso de estacionamiento”

Raúl Von Der Thusen habló acerca de los inconvenientes en el Sistema de Estacionamiento Medido, a más de un año de su implementación. El concejal, sostuvo antes de pensar en ampliar el área de cobertura del EM, deberían solucionarse las fallas presentes.

RIO GRANDE.- En declaraciones a FM del Pueblo, Raúl Von Der Thusen, planteó que desde hace más de año el Sistema de Estacionamiento Medido se puso en marcha, y muchos problemas relacionados con el mismo, aún no se resuelven. “Me parece que los objetivos finales, que había tenido el Ejecutivo municipal a la hora de mandar este proyecto al concejo, hoy no se han cumplido”, evaluó Von Der Thusen.

Además hizo mención de las más de 6 ordenanzas modificatorias que debieron aprobarse durante este tiempo: “cuando un sistema nuevo comienza funcionar en una ciudad, no es lo mismo tenerlo en un papel que luego cuando se ponen el práctica”, dijo.

Como ejemplo, piso las ordenanzas que benefician a los inquilinos que viven en el área, la tolerancia de 10’, que según dijo, tampoco se aplica como debería.

“Todavía se siguen cometiendo errores desde la administración del SEM, y porque no se aplican ordenanzas que ya han sido aprobadas inclusive y generarían un mejor servicio. Por ejemplo, hay un proyecto que tiene que ver con un abono mensual a un 50%, para que todos aquellos vecinos que lo compren puedan estacionar todo el mes y les cueste la mitad”, detalló el concejal.

“El municipio ahora intenta ampliar el estacionamiento medido sobre Perito Moreno y Belgrano, algo en lo que estoy totalmente en desacuerdo, y los fundamentos son que no pudieron mejorar todavía el servicio. Seguimos con las mismas quejas, desde que comenzó y quieren administrar más cuadras. Me parece que no es el momento de ampliarlo, entre tanto el municipio no se siente con el concejo y veamos de qué manera podemos seguir adelante con el estacionamiento”, argumentó.

Actualmente, el concejal, mencionó que se presentó un nuevo proyecto de ordenanza que propone la suspensión de la ampliación de cuadras por 120 días; más un pedido de informa a la Administración del Sistema de Estacionamiento Medido para saber cuál es la recaudación real, cuantas personas han utilizado el servicio, cuántas horas; y otro Juzgado de Faltas, para saber cuantas infracciones ingresan al juzgado, cuantas son cobradas, y cuantas notificadas, “Con eso quiero ver si puedo demostrar con papeles, que hoy se está recaudando más por multa que por lo que realmente funciona el Estacionamiento Medido, manifestó el concejal”

En cuanto a la forma del pago, Von Der Thusen sostuvo que el inspector que controla la hora con el teléfono celular, también debería cobrar. Y mencionó varios inconvenientes que tienen las personas para cargar crédito con el celular, o comprar minutos de estacionamiento en los locales cercanos a la zona céntrica.