SUTEF ratificó el paro de hoy

El secretario general del SUTEF, Horacio Catena, ratificó las medidas de fuerza anunciadas para hoy. Habrá paro y olla popular en toda la provincia. El dirigente gremial adelantó que el gremio del SADOP (docentes privados) se unirá a la medida de fuerza.

RIO GRANDE.- Dirigentes del SUTEF llevaron adelante una conferencia de prensa ayer en horas de la mañana en la sede del sindicato que nuclea a los trabajadores del sector. Los dirigentes Horacio Catena y Verónica Andino aclararon los puntos por los cuales se reclamará en el paro docente de 24 horas, convocado para hoy.

“Lo venimos planteando desde el mes pasado, en abril que muchísimos docentes no percibieron sus habares. Estuvimos en los Ministerios de Educación buscando, buscando respuestas de parte de las autoridades del ministro Romero, y este mes una vez mas muchísimos docentes no han cobrado como corresponde sus haberes. Tanto en Río Grande, como en Ushuaia, y en Tolhuin. Muchos de ellos no cobraron un cargo, muchos de ellos sostén de familia”, sostuvo Andino.

Agregó que la situación es realmente extrema, para quienes, llegado el mes cinco, siguen sin cobrar: “El ministro Romero dijo no saber de estas situaciones, acompañamos a los trabajadores al Ministerio de Educación para hacer el reclamo y una vez más, nadie los recibió. En Tolhuin, los compañeros de la escuela 5 prácticamente no han cobrado con regularidad ninguno. Hay trabajadores que no saben lo que cobran, porque el sueldo fue depositado el sábado pero todavía no se puede ver el recibo de sueldo, cosa que debe ser anterior”.

Andino informó que en la provincia son más de 200 los docentes que no cobraron bien sus salarios, y en algunos casos, inclusive ni siquiera cobraron en parte. En cuanto a la retención de servicios, explicó que se hace debido que son varios meses los que se está sin cobrar: “el Gobierno responde siempre de la misma manera, haciendo correr los rumores de que se van a descontar, que van a ser plausibles de sufrir sumario administrativo. Miedo y amedrentamiento para trabajadores que están hace cinco meses en esta situación de no haber podido discutir recomposición salarial y no haber cobrado”, recalcó la docente.

Denunció que quienes están en esta situación no pueden tampoco pedir adelanto del sueldo adeudado: “se les dice que no hay plata, y quedan en una lista de espera. La respuesta a un compañero ayer fue ‘te vamos a anotar y vamos a ir viendo, si hay plata van a ir ingresando de a poco’; pero ni siquiera pueden pedir adelanto los que no hayan cobrado absolutamente nada”.

A su turno, Horacio Catena agregó que además del SUTEF, también parará el SADOP, (docentes privados) y que se planteó la organización de un frente gremial docente; “Hemos hecho la presentación en el Ministerio de Trabajo de Nación para dar cobertura a los compañeros de la administración pública de la CTA autónoma, para entes descentralizados que quieran parar y marchar. Porque en 5 meses de no discusión de salario y dos años a decretazo no pueden resolver la pérdida de mas del 83% del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores”, dijo.

Expresó el rechazo del sector hacia el decreto dado a conocer ayer, acerca de los días de licencia invernal: “Repudiamos lo conocido en las noticias, respecto que, si hiciste paro o faltaste por alguna licencia, no podés tomarte vacaciones. Independientemente que no abarque a nuestro sector lo vamos a denunciar. Es de carácter fascista lo que hace la Gobernadora de Tierra del Fuego, pinta de cuerpo entero a un gobierno fascista, Bertone y Arcando es un gobierno fascista, autoritario y antipopular”, sentenció el dirigente sindical.