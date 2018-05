“Tenemos intervenciones en las escuelas todos los días”

Lo dijo el Secretario de Hábitat de la provincia Mauro Coronel. Además sostuvo que el área está al tanto de las distintas falencias en los edificios escolares, y que están solucionándolos.

RIO GRANDE.- Durante esta semana, varios establecimientos educativos, debieron suspender sus actividades debido a problemas con la calefacción o el servicio de agua potable.

En cuanto a la escuela 10, que pasó varias semanas sin una solución para el problema de calefacción, Coronel declaró ayer en Radio Fueguina (FM 96.9) que se hicieron varias obras, incluyendo la reparación completa de los baños.

“En la escuela 10 Hemos tenido un problema, que se quemó un motor de la calefacción, y un repuesto que no hay en la provincia, por eso la demora en repararlo”, dijo.

Sin embargo, esta mañana, el secretario fue convocado nuevamente, por FM Aire Libre debido a que la escuela 46 de la zona de Chacra XI y la Escuela 32, también presentaron problemas con los servicios. El funcionario recalcó que el establecimiento, hoy tuvo clases normales, y detalló: “Lo que pasa es que son equipo muy complejos y repuestos que no se consiguen en la provincia. No solo convocamos al personal técnico que tenemos si no a empresas especializada en el tema. Cuatro empresas estuvieron trabajando en el problema de la escuela 10, pero ninguna contaba con el repuesto necesario. Una bomba fue reparada y dos quedaron para dentro de dos semanas aproximadamente por falta de un repuesto que no se consigue en la provincia”.

En cuanto a la situación de la escuela 46, el secretario afirmó que la situación estaría solucionada a partir de mañana. En la escuela 32 en tanto, el problema estaría en los baños: “Hoy se hizo una verificación con el equipo de trabajo, se acordó con la directora trabajar durante sábado y domingo para llevar un sistema nuevo, porque tenía un sistema de mochilas, muy precario de cuando fue construida”, aseguró el funcionario.

“Los arreglos se hacen en verano, pero también son instalaciones muy viejas como en el caso de la escuela 32, y se van desgastando con el uso. Diariamente se toma intervención en todos los colegios. Cuando apenas llamó la directora a las 8:15 de la mañana y a las 9 ya estaba solucionado en el problema que tenían, provisonalmente, hasta mañana que ya se empezará a trabajar el sábado y el domingo, para que el lunes haya clases normalmente”, agregó Coronel.