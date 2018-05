Todos los resultados del Patagónico

RIO GRANDE.- En los cuadros adjuntos aparecen los resultados en cada una de las ocho categorías individuales del torneo Patagónico de tenis de mesa, disputado una semana atrás en el Polideportivo Eduardo Rogolini, del Club San Martín, y organizado por el instructor Nivel I Mario Velázquez.

Participaron jugadores de Ushuaia, Tolhuin, Río Gallegos y Punta Arenas, además de los locales. Una similar competencia se realizará en la localidad chilena, el sábado 9 de junio.

El campeón

La electrizante final en Primera categoría tuvo como protagonistas a dos jugadores magallánicos, el Sub 18 Sebastián Díaz (quien el 6 de junio cumplirá 16 años), y Juan Chiguay (23), ambos de la Escuela Speed Ball.

“Juego desde los 7/8 años, siempre en Speed Ball, con José Luis Maldonado. Fui a Nacionales, una vez quedé quinto en penecas, en 2017 fuimos terceros, con unos chicos de Puerto Montt, eso fue en Santiago. También fui a un Escolar Nacional, pero no llegué tan arriba, lo mismo me sucedió en otros Nacionales individuales”, indicó Díaz, quien venció por 3-2, al cabo de casi 25 minutos, y luego de alcanzar el primer puesto en Sub 21, al imponerse en el encuentro decisivo a Felipe Boyeras, de Ushuaia, ganador a su vez de la Segunda categoría, al derrotar en el último turno a Karen Chaura -compañera del chileno-, y campeona en Damas, tras batir a la riograndense Antonela Roldán.

“En Punta Arenas hay un nivel muy alto, con mucha competencia, sobre todo en la Asociación Punta Arenas, Sebastián González es quien más se destaca actualmente”, añadió el adolescente. “Entrenamos 4 veces por semana, 2 horas en cada jornada, eso lo hacemos en el Liceo Salesiano San José”.

Primera categoría

Octavos de final: Zerbo a Ledesma, Almonacid a M.Avendaño, Díaz a Lapertosa, Kim a Leal, Ch.Hernández a Huenchur, Chiguay a Massuco, C.Avendaño a Maya y Soto a Sánchez. Cuartos de final: Zerbo a Almonacid, Díaz a Kim, Chiguay a Ch.Hernández y Soto a C.Avendaño. Semifinales: Díaz a Zerbo y Chiguay a Soto. 3º puesto: Zerbo a Soto. Final: Díaz a Chiguay 3-2 (10-12/8-11/11-5/13-11/11-8), en 24:40. Posiciones finales: 1.Sebastián Diaz (PA); 2.Juan Chiguay (PA); 3.Luis Zerbo (RGl); 4.Mauricio Soto (RG); 5.Martín Kim (RG); 6.Cristian Hernández (RG); 7.Enzo Almonacid (RG); 8.Cristian Avendaño (RGl); 9.Fabio Massuco (RG); 10.Juan Lapertosa (U); 11.Mathías Avendaño (RG); 12.Enzo Leal (U); 13.Danilo Huenchur (PA); 14.Angel Maya (RG); 15.Uriel Ledesma (RG); 16.Giovanni Sánchez (RG); 17.Antonela Roldán (RG); 18.Franco Aguilar (PA); 19.Jorge Barría (RG); 20.Hugo Hernández (RG); 21.Enzo Paredes (RG); 22.Sebastián Díaz (U); 23.Lucas Pereira (U); 24.Eros Pintos (RG); 25.Luciano Bepres (U).

Segunda categoría

Octavos de final: Lemos a Soto, Jalil a Huenchur, Castro a Valle, Boyeras a Gallegos, Chaura a Picato, Díaz a Bahamonde, Campano a Mamaní y Saucedo a González. Cuartos de final: Lemos a Jalil, Boyeras a Castro, Chaura a Díaz y Campano a Saucedo. Semifinal: Boyeras a Lemos y Chaura a Campano. Final: Boyeras a Chaura. Posiciones finales: 1.Felipe Boyeras (U); 2.Karen Chaura (PA); 3.Lucía Campano (RG): 4.José Lemos (T); 5.Mauricio Castro (PA); 6.Jorge Díaz (PA); 7.Gonzalo Saucedo (U); 8.Martín Jalil (PA); 9.Lihuén Picato (U); 10.Valentina González (PA); 11.Angel Valle (PA); 12.Consuelo Bahamonde (PA); 13.Katherine Gallegos (RG); 14.Luis Mamaní (U); 15.Gustavo Soto (PA); 16.Tamara Huenchur (PA): 17.Julieta Burgos (RG); 18.Benjamín Hernández (RG); 19.Bruno Sirgo (RG); 20.Vicente Gómez (PA); 21.Juan Sotomayor (RGl); 22.Felipe Oyarzún (RG); 23.Daira Cruz (RG).

Sub 21

Posiciones finales: 1.Sebastián Díaz (PA); 2.Felipe Boyeras (U); 3.Mathías Avendaño (RG); 4.Enzo Almonacid (RG); 5.José Lemos (T); 6.Karen Chaura (PA); 7.Enzo Paredes( RG); 8.Uriel Ledesma(RG); 9.Giovanni Sánchez (RG); 10.Luis Mamaní (U).

Posiciones Maxi 55

Barría-Hernández 2-1, Villafañe-Sotomayor 0-2, Barría-Sotomayor 1-2, Villafañe-Hernández 0-2, Barría-Villafañe 2-0 y Hernández-Sotomayor 2-0. Posiciones finales: 1.Hugo Hernández (RG); 2.Jorge Barría (RG); 3.Juan Sotomayor (RGl); 4.Raúl Villafañe (RG).

Damas

Posiciones finales: 1.Karen Chaura (PA); 2.Antonela Roldán (RG); 3.Consuelo Bahamonde (PA); 4.Julieta Burgos (RG); 5.Lucía Campano (RG); 6.Tamara Huenchur (PA); 7.Valentina González (PA); 8.Daira Cruz (RG); 9.Pola Burgos (PA); 10.Katherine Gallegos (RG); 11.Francisca Gómez (PA).

Sub 15

Cuartos de final: González a Ledesma, Aguilar a Pintos, Picato a Valle y Pereira a Bepres. Semifinales: Aguilar a González y Pereira a Picato. Final: Pereira a Aguilar. Posiciones finales: 1.Lucas Pereira (U); 2.Franco Aguilar (PA); 3.Valentina González (PA); 4.Lihuén Picato (U); 5.Uriel Ledesma (RG); 6.Luciano Bepres (U); 7.Eros Pintos (RG); 8.Angel Valle (PA); 9.Benjamin Hernández (RG); 10.Felipe Oyarzún (RG); 11.Giovanni Sánchez (RG); 12.Lucía Campano (RG); 13.Julieta Burgos (RG); 14.Mariano Torres (RG); 15.Daira Cruz (RG); 16.Nicolás Pardo (RG); 17.Pola Burgos (PA); 18.David Lemos (T).

Sub 13

Cuartos de final: Soto a Montecino, Jalil a Sirgo, Bahamonde a Torres y Gómez a Burgos. Semifinales: Jalil a Soto y Bahamonde a Gómez. Final: Bahamonde a Jalil. Posiciones finales: 1.Consuelo Bahamonde (PA); 2.Martín Jalil (PA); 3.Vicente Gómez (PA); 4.Gustavo Soto (PA); 5.Mariano Torres (RG); 6.Thomas Sirgo (RG); 7.Pola Burgos (PA); 8.Maxi Montecino (PA); 9.Daira Cruz (RG); 10.Nicolás Pardo (RG); 11.Felipe Oyarzún (RG); 12.Francisca Gómez (PA); 13.Salvador Valle (PA).

Sub 11

Sirgo-Huenchur 3-1, Gómez-Valle 2-3, Huenchur-Valle 3-0, Sirgo-Montecino 3-2, Huenchur-Montecino 3-1, Sirgo-Gómez 3-2, Montecino-Valle 3-2, Huenchur-Gómez 3-0, Gómez-Montecino 0-3 y Sirgo-Valle 3-0. Posiciones finales: 1.Thomas Sirgo (RG); 2.Tamara Huenchur (PA); 3.Maxi Montecino (PA); 4.Salvador Valle (PA); 5.Francisca Gómez (PA).