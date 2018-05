Ushuaia definió los 14 nombres para Bahía Blanca

USHUAIA.- El seleccionado mayor de la capital provincial, conducido por Luciano Montiel, dio a conocer la lista definitiva de convocados para lo que será el V Patagónico de Selecciones AFA a disputarse del 6 al 10 de junio en Bahía Blanca. Algunas modificaciones en el plantel respecto al año pasado, por lesiones y decisión técnica. El objetivo: Defender el subcampeonato obtenido en la Copa “Pablo Vidal”.

Cada vez va quedando menos para la quinta edición del Patagónico de Selecciones Mayores AFA que tiene a Río Grande como eterno dominador con sus cuatro coronas consecutivas, a pesar de que en 2017 tuvo que sufrir para doblegar a su clásico rival en la cancha del Club San Martín.

Ushuaia, una selección en ascenso, intentará seguir rubricando esa actualidad en la cancha y para eso ha definido los 14 nombres que serán de la partida del 6 al 10 de junio en Bahía Blanca.

Con algunas bajas, como la de los arqueros Esteban Sánchez “El Sanjua” y Rodrigo Paz por sendas lesiones, siendo reemplazados por “Coco” Vidal y Adrián Encina. En la línea de postes se mantiene la dupla Lemul-Nelli y se suma Danilo Seveca de buen presente con la Escuela MB.

Entre los alas se destaca la ausencia de Rodrigo “Corcho” Pérez -una de las figuras del momento en la capital- por razones laborales y prácticamente la base es formada por el bicampeón Ateneo que aporta tres nombres, completando los seis elegidos con Bruno Toro -proveniente de la CAFS donde estaba preseleccionado en la Sub 20-, Emiliano Vargas de Mercantil y Francisco Bottino de Ferro.

Por último, en la zona de pivots, vuelve a estar el nombre del “Churro” Caminos y ahora aparecen tanto Agustín Oberti -con pasado en el Club Atlético River Plate- como Jorge Rejas.

Luciano Montiel: “Estamos felices por el trabajo realizado”

El director técnico de la Selección de Ushuaia, que el año pasado obtuvo el histórico subcampeonato en Río Grande, dialogó en exclusiva con este medio y sostuvo que: “la lista se tomó de acuerdo al rendimiento, específicamente el trabajo en cancha de cada uno de los atletas, tanto en sus clubes como en los entrenamientos con la selección, priorizando la identidad de juego que queremos que tenga el equipo”.

“La verdad es que definir a los 14 integrantes fue un trabajo muy difícil que terminó por confirmarse el último día de entrenamiento con todos los chicos convocados. Estamos felices por el trabajo realizado con ellos y no vamos a decir que no nos duele dejar chicos fuera de la lista, porque creamos un ámbito muy familiar y cada uno es importante en nuestra estructura diaria, aunque entendemos que estamos a cargo para tomar decisiones como éstas. Cada uno de ellos también lo saben, lo entienden y alentaron a sus compañeros que quedaron en la lista y no sin antes pedirles que traigan la copa a Ushuaia”, prosiguió.

Antes de analizar que “el objetivo principal es hacer un buen papel. Al igual que en Río Grande vamos a ver para qué estamos y tratando de afianzar no solo la idea de nuestra identidad salonista sino para que también, de a poco, vayamos mejorando a nuestro seleccionado. Dentro de los plazos pautados para nuestra labor (1 ciclo olímpico) esperamos seguir recogiendo frutos.

“Ya hemos logrado cosas como el hecho de darle el marco de importancia y relevancia que merece un seleccionado, por eso los chicos se esfuerzan por permanecer y los que aún no están, por integrarlo. No queremos pecar de vanidosos, pero estamos orgullosos de que comprendan la seriedad del trabajo y desde nuestra humilde posición, el esfuerzo que hacemos por representar a Ushuaia como se merece”, enfatizó para concluir.

Habrá algunas sorpresas

El presidente de la Federación Patagónica, Guillermo Vargas, fiscalizó las selecciones que serán de la partida en Bahía Blanca el próximo 6 de junio y, si bien sorprende la baja de Río Gallegos, Río Turbio y El Calafate, también resalta la aparición de invitados de la talla de Mendoza o Rosario, además de Mar del Plata y La Costa.

Completarán la nómina Bahía Blanca, Ushuaia, Río Grande, Las Heras, Viedma, Bariloche y Puerto Madryn.

Lista de convocados

Arqueros: Jorge Vidal (Ateneo) y Adrián Encina (Escuela MB).

Cierres: Lucas Lemul (Mercantil), Danilo Seveca (Escuela MB) y Lucas Nelli (Camioneros).

Aleros: Lucas Guerrero (Ateneo), Francisco Bottino (Ferro), Gabriel Espinoza (Ateneo), Emiliano Vargas (Mercantil), Leandro Quevedo (Ateneo) y Bruno Toro (Andes del Sur).

Pivots: Mauro Caminos (Fundación), Agustín Oberti (Los Andes) y Jorge Rejas (Galicia).