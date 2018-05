“Va a haber remarcación de precios”

Lo dijo Federico Braun, presidente de la Compañía Anónima de Exportación e Importación. El empresario habló de cómo será el aumento de precios en los alimentos, y defendió la política económica del Gobierno Nacional.

BUENOS AIRES.- Ayer por la tarde en diálogo con Radio Con Vos( FM 89.9) Federico Braun presidente de La Anónima, admitió que habrá una suba en los precios de los alimentos.

“Somos el cartero que comunica las malas noticias. Normalmente se nos hecha la culpa de todos los males en la Argentina. Y yo entiendo que la gente se enoje cuando aumentan laos precios, más como está el contexto de aumento tarifas. Lo lógico es que estén enojados. Lo importante es tratar de entender que las medidas que se están tomando sirven para ir corrigiendo la situación estructural de la Argentina. Mi sensación es que estas medidas económicas, van en el camino correcto y son oportunas”, declaró Braun.

En cuanto a los precios, Braun dijo que hubo aumento en los precios de algunos productos, aunque no será superior al 10%: “Obviamente hay remarcación, pero no son todos los productos. Son productos que tienen componente del dólar. El ejemplo más claro es lo que ha pasado con precio del trigo aumentó a nivel internacional más la devaluación, la sufrió un aumento de un 40 o 50% desde enero hasta ahora. Y eso no puede dejar de trasladarse, sino todo, por lo menos en parte. En harinas concretamente, el precio de los derivados”, dijo.

Además, Braun sostuvo que el aumento en los precios es necesario, y parte de lo que se debe hacer: “Si a mí me aumenta el precio un 40% yo no puedo mantener el precio porque me fundo en 30 días. El gobierno dijo ‘nuestra política no es estar controlando los precios, porque eso no funciona’, y yo coincido que no funciona”, manifestó.

En cuanto a los controles de precio, el empresario enfatizó en que nunca funcionaron, y que es necesario confiar el sistema de la libre oferta y demanda: “Yo creo que lo mejor que puede hacer la Argentina al igual que hacen todas las economías normales del mundo es no poner controles de precio, porque eso no sirve. Creo más en el ajuste, en algunos casos más rápido, y en otros casos más lento, de la oferta y la demanda”, expresó.

Finalmente, Federico Braun, afirmó que esta ellos también están pasando un momento difícil: “Porque nunca nos fue peor en la historia de la compañía, salvo en 2002. En el último semestre nos cayó la utilidad un 66 %, y lo poco que estamos ganando es gracias a lo que mejoró la actividad de los frigoríficos de exportación que por los supermercados”, concluyó.