Zustovich reclamó que Badisur “respete nuestros derechos”

La titular del Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido y Afines se refirió al conflicto en la empresa textil donde le adelantaron las vacaciones de verano a gran parte del personal. Zustovich aseguró que “queremos que los dueños entiendan que no pueden seguir jugando con los trabajadores”. “Se aprovecharon de la situación que se vive hoy”, denunció la sindicalista.

RIO GRANDE.- La secretaria general del Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA), Alejandra Zustovich, hizo público el malestar que existe entre los trabajadores por la reciente decisión de la empresa de otorgar vacaciones anticipadas a gran parte del personal, con la recesión como principal argumento.

La dirigente sindical confirmó que “le anticiparon las vacaciones al sector que confecciona sábanas, a partir del lunes 14 al 27 de mayo inclusive. La empresa dice que es por falta de insumos; nosotros consideramos que está fuera de legislación vigente, no se dieron tiempo para la notificación porque lo decidieron el jueves y lo informaron el viernes”.

“Empezaron cerrando las puertas el 14. Se habló de suspensión sin goce de haberes, sin negociación ni ninguna otra alternativa. No es la primera vez que sucede esto en Badisur. En octubre del año pasado nos adelantaron las vacaciones porque los dueños de la empresa son judíos y tenían fechas festivas”, recordó; al tiempo que precisó: “Hay mucho enojo e incertidumbre por el atropello, por la manera en que se manejaron aprovechándose de la situación que se vive hoy. Legalmente no deben tomar decisiones de este tipo, pero este señor se cree que puede hacer lo que quiera”.

Así, confirmó que “hicimos una presentación el lunes ante el Ministerio de Trabajo, el martes llamaron a audiencia y la empresa no se presentó. El jueves (por hoy) debería haber una nueva audiencia para saber qué va a pasar con estos 26 empleados que la empresa decidió licenciar”.

“Estamos viendo qué pasará. Queremos que los dueños entiendan que no pueden seguir jugando con los trabajadores. No luchamos contra la empresa, solo queremos que nos respeten los derechos” admitió y fue más allá al develar que “el acuerdo de aumento salarial de 2017 aún no se pagó, porque el Ministerio de Trabajo no lo homologó y la empresa se agarró de eso para no pagarlo. Fue un aumento del 25% que todavía no pudimos cobrar”.

Para cerrar, Alejandra Zustovich afirmó: “El trabajador está con incertidumbre, así jamás puede dedicarse al 100% a su trabajo porque nunca sabemos qué va a pasar, hace muchos años que venimos luchando por mejoras laborales y tampoco ayuda el antecedente porque el dueño de esta empresa es el mismo de Yamana del Sur, que el año pasado cerró la fábrica de un día para el otro sin previo aviso”.

