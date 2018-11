“Estamos trabajando por la unidad del peronismo”

Lo dijo la gobernadora RosanaBertone, entrevistada por Diario El Sureño en un programa especial que se transmitirá hoy a las 22.00 por la televisión públicafueguina. La unión del peronismo a nivel nacional, la posibilidad deformar un frente amplio en la provincia y la prórroga del subrégimenindustrial; entre algunos de los temas que iremos compartiendo a lolargo de la semana.

RÍO GRANDE.- La gobernadora Rosana Bertone visitó el diario El Sureño donde nos brindó una extensa entrevista para hablar de la unidad del peronismo, su visión del Gobierno nacional, las posibilidades de reelección y la continuidad del subrégimen industrial.

Las apreciaciones de la mandataria serán compartidas a lo largo de la semana en este diario

– La semana pasada mantuvo un encuentro con gobernadores peronistas, ¿qué simboliza esa reunión y qué le puede decir a una sociedad que está expectante sobre el presente y futuro del país?

– La verdad es que nosotros con los gobernadores peronistas venimos en un trabajo donde desde que asumimos siempre nos tratamos de juntar, somos la oposición en este momento al Gobierno nacional, incluso a veces no solo vienen los gobernadores peronistas, viene Passalacqua de Misiones, Lifschitz de Santa Fe, el de Río Negro o Gutiérrez de Neuquén. Siempre tratamos de ponernos de acuerdo, hemos logrado cosas importantes como la devolución del 15% en su momento, en sus inicios, siempre con un debate muy franco entre nosotros.

¿Cuáles son las cosas que los unen y cuáles los diferencian?

-Hay muchas diferencias en lo que pretende cada provincia, las diferencias son por regiones, abismales y en momentos de crisis lo importante es que nosotros podamos escucharnos y ponernos de acuerdo para trabajar y para ser también una alternativa. No sé si puedo hablar por todos pero la gran mayoría ve que hoy no hay un modelo de país y eso nos preocupa. La mayoría somos industrialistas, productivistas, defendemos nuestras economías regionales, queremos que se recupere la exportación, el mercado interno del país. Sabemos que tenemos que tener una apertura al mundo pero esa apertura no debe ser de una manera indiscriminada.

-Entre los reclamos está la cuestión por el Fondo Sojero

-Sí, cuando fue la situación del Fondo Sojero los intendentes presionaron mucho a los gobernadores por diferentes soluciones y de todo esto hablamos, de tener un modelo que decimos que debería ser como un pacto de la Moncloa donde se fijan cuatro o cinco puntos que todos los espacios políticos coincidan para poder salir de esta grieta que creo que si continúa nos va a tragar a todos. Es muy difícil, lo podemos ver en la política, lo podemos ver lamentablemente en lo que ha pasado en el fútbol. No podemos seguir así, yo no me siento cómoda en una Argentina que está cada día más convulsionada.

-¿La oposición responsable fue lo que le permitió al Gobierno nacional tener gobernabilidad durante la gestión?

-Claro que sí y nos ha costado en nuestros territorios, a algunos les ha costado incluso en las propias elecciones. Ha sido muy difícil para nosotros, a lo mejor si podemos recuperar territorios importantes como Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe podemos tener una nueva posibilidad y nos podemos posicionar como un espacio político que tiene una posición de sensibilidad social que yo veo que hoy se ha perdido

-En su momento su candidato fue Scioli, hoy, a quién perfila entre los gobernadores peronistas.

-Hay muchos que yo creo que son jóvenes y van a tener posibilidades, pero no quiero limitar a nadie ni ponerme en este sí o este no. Hay gobernadores que se han desarrollado de manera exitosa, Uñac en San Juan, Schiaretti en Córdoba, Urtubey en Salta. Hay muchos que han hecho cosas interesantes en sus provincias y yo creo que van a tener posibilidades. Me parece que la gente está expectante a que haya una oferta electoral distinta. Creo que la sabiduría nuestra va a pasar por ser una opción donde cada uno pueda dejar de lado de a poquito su nivel de ego y de diferencias con otros y podamos hacer esa oferta electoral para que tengamos esa posibilidad de que Argentina vuelva a recuperarse, necesitamos crecer.

-Urtubey dijo que una alianza con Cristina sería estafar a la gente. ¿Es un pensamiento común de los gobernadores peronistas?

– Cada uno tiene su postura. Eso se ha discutido mucho entre nosotros también. Yo no puedo excluir a nadie, no puedo ponerme en una posición de excluir a alguien, por el contrario creo que deberíamos pensar que todo el que quiera aportar tiene que estar. Yo a Urtubey lo conozco porque fuimos diputados juntos, me ha ayudado y ha venido a Tierra del Fuego, pero él tiene una posición muy tomada y me parece que hay que ser más amplios. Nosotros no podemos caer en este error de que sea Cristina o sea quien sea, esté o no esté. Tenemos mecanismos para dar esa participación y esa pluralidad de la que estamos hablando. Existe un mecanismo fantástico que son las PASO, que yo lo propuse en la reforma política de Tierra del Fuego que me hubiera encantado que traten, pero no se dio esa posibilidad y creo que a este mecanismo lo tenemos que aprovechar. Necesitamos el debate y está bueno poder saber que en nuestro partido no todos pensamos igual.

-A nivel nacional hablamos de la unidad del peronismo, a nivel provincial la escuchamos hablar de un frente amplio que incluya a no peronistas. ¿Es una meta que se puede alcanzar?

-Estamos trabajando por la unidad del peronismo y lo estamos logrando. Me gustaría encabezar un frente electoral bien amplio donde estén todos, incluso algunos que no son peronistas.

-¿El desafío inmediato es reelegir en Tierra del Fuego? Algunos incluso la mencionan como posible candidata a una vicepresidencia.

-Tengo siempre como primera cuestión la defensa de mi gente, la defensa de Tierra del Fuego, si esa defensa que yo hago de los fueguinos puede aportar en algo a nivel nacional, bienvenido sea, pero hoy yo me tengo que concentrar en ser cada día mejor gobernadora. Tuve un inicio muy difícil, luego lo fuimos mejorando y creo que hoy podemos ir notando poco a poco los logros en cada área. Quiero centralizarme en eso, nos falta mucho porque fue tan difícil comenzar, veníamos tan de abajo. Creo que si puedo aportar lo voy a hacer.

– Respecto a la Ley 19.640 hay proyectos de prórroga. ¿Cuál es la posición de Nación si ha tenido diálogo al respecto?

– Nosotros recibimos el proyecto de la UOM, también proyectos que tienen presentados el diputado nacional Matías Rodríguez y el diputado Martín Pérez y ahora recibimos también buena aceptación de un proyecto de varios diputados nacionales que son de diversos espacios políticos y de otras provincias que no son Tierra del Fuego. Cuando me propusieron dije sí, me gusta, porque es la primera vez que en el parlamento hay proyectos ingresados por diputados que no son de la Provincia, eso quiere decir que tan mal no venimos haciendo las cosas, hemos logrado generar un poco más de confianza en el resto de las provincias argentinas. A veces éramos muy incomprendidos, no lográbamos esos acuerdos y sabemos que en estos días estaban citadas las comisiones de industria y presupuesto, pero al finalizar el año legislativo es difícil que haya un dictamen. Tengo la expectativa que el año que viene pueda abordarse en las comisiones y sé que es difícil al ser un año electoral. Me gustaría que la Ley 19.640 signifique para todos los fueguinos algo así como lo es la causa Malvinas, que sea una política de Estado de todos los espacios políticos.

-Y se ha sumado a la industria del petróleo, ha sido criticada por eso.

-Fue muy bueno haber incorporado la industria del petróleo, lapetroquímica, porque ahora vamos a tener otros aliados aparte de losindustriales electrónicos, textiles y plásticos, vamos a teneraliados de peso para poder pelear en una prórroga de la ley. Tener alos consorcios petroleros de aliados es muy importante para nosotros,he leído en medios nacionales que nos critican porque dicen que sonconsorcios poderosos, nosotros en este caso vamos a tratar de queesos consorcios también ayuden a tirar con la prórroga de la ley yvamos a tratar de posicionar al petróleo y al gas de Tierra delFuego de la misma manera que Neuquén hizo con Vaca Muerta, nosotrostenemos esa potencialidad y eso nos va a garantizar muchos puestos detrabajo, no en lo inmediato pero si del 2022 en adelante y eso va aser un despegue de una manera distinta con productos que hoy el paíslos trae de afuera, que le cuestan dólares y que nosotros vamos apoder sustituir exportaciones genuinas de úrea, de metanol,propileno, ese es el gran desafío que tenemos.

