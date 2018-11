Niños de 1 a 4 que no sean vacunados, perderán sus vacantes

Desde la Subsecretaría de Relaciones Interinstitucionales y para la Comunidad informaron que ya fue vacunado el 80% de niños y niñas. Sin embargo aún restan vacunar otros 2.600, a sólo cuatro días de finalizar la campaña nacional.

RIOGRANDE.- La subsecretaria de Relaciones Interinstitucionales y para la Comunidad, Cintia Susñar, comentó que la Campaña Nacional de Rubeola y sarampión, que abarca a niños y niñas de 1 a 4 años incluidos, llegó al 80% de niños y niñas de la provincia.

Sin embargo, a sólo cuatro días de terminar la campaña, faltan unos 2.600 niños.

Asimismo Susñar, informó que los niños que no fueron vacunados ya están identificados yen estos últimos cuatro días se harán diferentes actividades para llegar a ellos; y recalcó que se está trabajando con el acompañamiento del ministerio de Educación: “El ministro Diego Romero, envió una disposición a la Supervisión Técnica Escolar y a las instituciones educativas, de que aquellos niños que no han sido vacunados no podrán ser inscritos en el ciclo lectivo 2019, es decir,que esos niños que tienen una vacante en sala de tres o cuatro, van a perder la vacante para ese año”, confirmó.

“Vamos a redoblar esfuerzos porque tenemos registrados y tenemos el padrón de aquellos niños que no han sido vacunados y, seguramente, en estas actividades planificadas y programadas, el Ministerio de Salud, a través de un agente sanitario o enfermero, va a acudir al domicilio de la familia para comprometernos nosotros como Estado, como también al padre, a vacunar a ese niño para que podamos alcanzar la eficacia de la campaña”.

Susñar remarcó que además, la ley nacional Nº22.900 garantiza la promoción y la prevención de enfermedades a través de un régimen de vacunación: “Si bien el balance vacunación en la campaña supera el 80% y es positivo no nos quedamos tranquilos. Queremos llegar al 100% de los niños, sabiendo que solo quedan2.600 más, podemos agotar los esfuerzos y recursos, y con el compromiso y responsabilidad de las familias llegar a vacunar a todos”, concluyó.